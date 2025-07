Blanco: «La musica mi salva ma mi fa paura». Il nuovo disco è in lavorazione

Blanco rompe il silenzio: nuovo disco in arrivo dopo Piangere a 90 e Maledetta Rabbia

Dopo aver pubblicato il brano della rinascita Piangere a 90 (già certificato ORO dalla FIMI) e la più recente Maledetta Rabbia, Blanco ha deciso di tornare a parlare. Lo fa con un post sui social in cui si mette a nudo, raccontando la sua assenza, la paura e la musica come unico rifugio.

Il cantautore bresciano annuncia anche di essere al lavoro su un nuovo progetto discografico, il primo dopo il periodo di silenzio e un periodo di rifelessione.

Con un lungo messaggio affidato a Instagram, Blanco ha raccontato cosa ha significato per lui tornare con Piangere a 90 e ha rivelato di aver iniziato a scrivere un nuovo disco:

«Piangere a 90 è stato come rimettere il primo piede fuori, dopo essermi chiuso con la musica in giro per il mondo. […] Volevo solo sfogarmi, perché mi fa stare bene, mi alleggerisce e mi lega ancora di più alla musica.»

Il cantante aggiunge di voler prendersi tutto il tempo necessario per lavorare a un progetto importante, ringraziando i fan per il supporto e la presenza costante. Il messaggio è firmato semplicemente: Riccardo.

Qui il testo completo:

Piangere a 90 è stato come rimettere il primo piede fuori, dopo essermi chiuso con la musica in giro per il mondo.

Non ho mai pensato a cosa sarebbe diventato, l’ho fatto solo per sfogarmi, perché mi fa stare bene, mi alleggerisce e mi lega ancora di più alla musica. Proprio per questo a volte mi fa paura.

Perché quando una cosa ti salva, poi temi di perderla.

Il mio silenzio non è mai stata una strategia. Avrei potuto continuarlo, perché forse la più grande opera che possiamo fare è proprio un lungo silenzio, fatto di dubbi, riflessioni e tante cose astratte, nel nostro unico mondo.

Senza voler filosofeggiare troppo, vi dico che ho iniziato a lavorare al disco da un po’. Volevo rendervi partecipi.

Non so quanto tempo ci vorrà, voglio farlo con calma, perché è davvero molto importante.

Grazie di cuore per seguirmi e per supportarmi.

Spero di riuscire ad aiutarvi almeno un po’ quanto voi aiutate me.

Riccardo