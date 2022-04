Blanco live a San Pietro prima del Papa. Monsignor Suetta: “Il messaggio veicolato dalle sue performance non è idoneo a un contesto cattolico.”

Blanco live in Vaticano… È notizia di qualche giorno fa che Blanco è stato invitato dal CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ad esibirsi in piazza San Pietro per intrattenere circa 60.000 adolescenti prima dell’incontro di preghiere con Papa Francesco nel Lunedì del Vangelo, ovvero il 18 aprile. La notizia ha destato scalpore e diverse critiche.

Tra le più dure ci sono state quelle a mezzo stampa di Monsignore Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia, ironia della sorte, paese vicino a Sanremo, luogo in cui Blanco e Mahmood hanno vinto il Festival lo scorso febbraio.

Le critiche verso il cantautore erano prevedibili visto che i testi di Blanco fanno spesso riferimento al sesso e, in qualche caso, usano parolacce. Se a questo aggiungiamo la provocazione che lo vede indossare in tour, mentre è a petto nudo, i reggiseni che gli vengono lanciati… diciamo che gli elementi per far storcere il naso ai fedeli e uomini di chiesta più retrogradi e conservazionisti ci sono tutti.

Il Monsignor Suetta è stato intervistato dalla rivista online La Nuova Bussola, la quale ha criticato anche la scelta della conduttrice, Andrea Delogu, in quanto mostra spesso scollature eccessive. Ma cosa ha dichiarato il Monsignore sulla scelta di Blanco in questa importante manifestazione cattolica legata al Papa. Cliccate in basso su continua per scoprirlo.