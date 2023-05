Bianca Atzei racchiude in un disco le cover italiane cantate a suo figlio

A poco più di un anno dalla pubblicazione del suo secondo album, Veronica, Bianca Atzei torna con un disco molto speciale… Il mio canto libero.

La Atzei ha dato alla luce a gennaio scorso il suo primo figlio, Noa Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene.

In questo nuovo album, disponibile solo in versione digiale dal 9 giugno, la cantante ha voluto incidere in versione “ninna nanna” le canzoni italiane che ha cantato al suo piccolo durante la gravidanza.

Ecco come racconta il progetto Bianca Atzei:

“Al settimo mese di gravidanza ho sentito forte il desiderio di realizzare un album con tutte le canzoni che ho cantato e fatto sentire ogni giorno durante i mesi di gravidanza a Noa.

Sono canzoni importanti della musica italiana scritte da grandi autori, reinterpretate e riarrangiate in una chiave più morbida e dolce per esser cantate come delle ninna nanna. Spero che ogni canzone possa essere una dedica d’amore da parte di ogni mamma per i propri figli come lo è per me”.

Qui a seguire la tracklist de Il mio canto libero: