Biagio Antonacci a 360° su Rtl: il video Madonna gli copiò, il titolo originale di Iris e il tour recital sulla sua carriera

Nei giorni scorsi Biagio Antonacci è stato ospite a W L’Italia su Rtl 102.5 dove ha svelato diversi aneddoti sulla sua carriera ma non solo. Il cantautore ha infatti parlato della guerra e del tour che sognava di fare, e che prima o poi farà.

L’artista è attualmente reduce dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Seria, brano con cui tra l’altro parteciperà al Power Hits Estate 2022 di Rtl (qui per votare).

L’artista si è concentrato sul video del suo nuovo singolo, Seria, che vede come protagonista Federica Pellegrini:

“Federica è serissima. È andata oltre. L’ho quasi ingannata, perché le ho detto che avrei voluto farle delle foto, mi piace fotografare. Avrei voluto fare foto a un’icona dello sport. Le ho chiesto se mentre la fotografavo avrei potuto fare dei video, lei è stata felicissima. Prima di vederci le ho chiesto se volesse ascoltare la canzone e lei ha detto di no, perché le mie canzoni le piacciono e quindi pensate la fiducia totale che ha avuto in me. Si è accorta dopo che sarebbe diventata la protagonista del videoclip.

Dal 5 novembre Biagio sarà in tour….

“Tre anni di silenzio. Avevo un progetto bellissimo ma si allungava troppo”, ha detto il cantante. “Ora facciamo un tour ancora di grande energia, ancora più power e torneremo più avanti a fare quello che avevo in mente, una sorta di piccolo recital da solo per raccontare la mia vita con le mie canzoni, pianoforte, voce e musica“.

“Nei primi due album ci sono dei pezzi molto belli ma a quei tempi non erano radiofonici e non funzionavano. Dopo quei primi due album mi son detto che mi sarei dato un’ultima possibilità. Avevo la canzone ‘ Liberatemi ‘, un pezzo rock potentissimo che era però definito antico. Allora ho comunque insistito ed è andata bene. Era il 1992″.

Tra i brani trasmessi durante la puntata c’è stato Non è mai stato subito…

Su Iris (tra le tue poesie) invece Biagio Antonacci ha raccontato:

“Iris non doveva neanche chiamarsi così. Doveva chiamarsi ‘ Cara ‘. Ci siamo divertiti tanto a scriverla e a farla cantare. Vedo i ragazzi di vent’anni che cantano questa canzone, loro non erano neanche stati concepiti. Pensate che potenza ha la famiglia che trasmette ciò che ha acquisito ai figli”.

“Dopo il covid mi sarei aspettato delle danze ai confini, non la guerra. L’uomo non aveva ancora capito che il covid aveva già segnato dei confini. Ormai siamo abituati a guardare i bombardamenti, è una cosa assurda. Una cosa volgarissima. La cosa incredibile è che lo stiamo accettando tutti.

Ogni cosa che succede adesso per me è quasi normale, questa è la cosa grave. La guerra è il desiderio dell’egoismo, della testa, del potere. Purtroppo l’uomo ha dentro questa cattiveria di indole: noi cerchiamo di nasconderci ma questa è la verità. L’uomo non si accontenta, costruisce ricchezze e cose che non userà mai, ma lo fa solo per far vedere che queste cose le ha fatte“.