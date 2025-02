Stefano Lentini firma la colonna sonora di Belcanto tra lirica e modernità

È uscita la colonna sonora, curata da Stefano Lentini, della serie TV Belcanto.

Prodotta da Lucky Red e Rai Fiction, porta sul piccolo schermo un viaggio affascinante tra la grande tradizione dell’Opera Italiana e sonorità contemporanee.

Un mix tra passato e presente, tra storia e innovazione musicale, che trova una perfetta sintesi in questa colonna sonora.

Belcanto: la serie che unisce tradizione e innovazione

La serie racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), costrette a fuggire da Napoli per sfuggire al marito violento di Maria, Iginio (Antonio Gerardi). Il loro viaggio le porterà a Milano, cuore pulsante dell’Opera di metà Ottocento, dove dovranno lottare per emergere in un mondo tanto affascinante quanto spietato.

Tra arte, sacrificio e ambizione, Belcanto è una storia di emancipazione e riscatto in cui la musica diventa la chiave per affermare la propria libertà.

La colonna sonorai di belcanto curata da stefano lentini

La colonna sonora di Belcanto, curata da Stefano Lentini, è una rivisitazione unica di capolavori classici dell’opera italiana, con un approccio moderno che unisce lirica, musica popolare e soundtrack contemporanea. Lentini ha voluto creare un ponte tra l’arte del belcanto e un’estetica attuale, per rendere il genere accessibile anche a chi percepisce la musica classica come distante o antiquata.

Come spiega il compositore: “Il concetto musicologico del belcanto è stato deliberatamente rielaborato per creare un’attrazione nuova, un viaggio sonoro che intreccia tradizione e sperimentazione”.

La tracklist ufficiale

La colonna sonora di Belcanto include un totale di 32 tracce, tra cui reinterpretazioni di celebri arie liriche e brani originali:

Il Cielo Splende Sopra di Me Su Me, Morente, Esanime (Nabucco: G. Verdi) – Belcanto Invention Piano Trio Op.100 (F. Schubert) – Belcanto Invention Il Vento Regina della Notte (Il Flauto Magico: W.A. Mozart) – Belcanto Invention Casta Diva (Norma: V. Bellini) – Belcanto Invention ‘Na Casa Vota u Vico Sisters Una Furtiva Lagrima (L’elisir d’amore: G. Donizetti) – Belcanto Invention Una volta c’era un re (La Cenerentola: G. Rossini) – Belcanto Invention Vocatus Atque Non Vocatus Deus Aderit Ave Maria (Ellens Gesang III: F. Schubert) – Belcanto Invention Explosion Suite della Notte Cicerenella Mia Caelum Sidereum Mors et Vita (Requiem) Laude (Donna de Paradiso) Amice Universi Nascosti Milano 1848 Antique Chant Obscur (Ave III) Voi che sapete che cosa è amor – Belcanto Invention Rivoluzioni Volta del Cielo Neapolitan Novel Ninna Nanna Sei Figlia Mia Sky Oh, dischiuso è il firmamento (Nabucco: Giuseppe Verdi) – Belcanto Invention Va Pensiero (Nabucco: G. Verdi) – Belcanto Invention

Stefano Lentini: il compositore dietro Belcanto

Stefano Lentini è un nome di riferimento nel panorama delle colonne sonore italiane. Il grande successo di Mare Fuori lo ha reso noto anche al pubblico più giovane, grazie a una capacità straordinaria di coniugare generi diversi. Le sue produzioni spaziano dalla classica al rock, fino alle sonorità elettroniche e sperimentali.

Nel suo percorso ha collaborato con grandi nomi e lavorato su progetti di livello internazionale, tra cui il film The Grandmaster di Wong Kar Wai, candidato a due Premi Oscar.

Il team dietro la colonna sonora

La produzione della colonna sonora è stata curata da Coloora Film Music Production, con la collaborazione di numerosi musicisti, cantanti e tecnici. Tra loro:

Coloora Musick Orchestra & Quartetto Adorno

Direttore Daniele Belardinelli

Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano , diretto da Stefano Cucci

, diretto da Stefano Cucci Pianista Alessandro Deljavan

Chitarrista Andrea Marzari

Soprano Carmen Maria Aurora Bocale, Valentina Gargano e Naomi Rivieccio

Un grande lavoro di squadra per un progetto musicale che unisce tradizione e innovazione.

La soundtrack della serie Belcanto è disponibile per l’ascolto su Spotify.

Con Belcanto, la Rai porta in televisione una storia di passioni, sogni e lotta per la libertà, con una colonna sonora che rende omaggio alla grande tradizione italiana, rielaborandola in chiave contemporanea.

La serie è disponibile su RaiPlay e Rai 1.