Baustelle: fuori il nuovo singolo “Una Storia”, che anticipa l’album “El Galactico”

Baustelle il nuovo singolo Una Storia

I Baustelle tornano con un nuovo capitolo della loro avventura musicale. Ieri alle 18:00 ha visto la luce Una Storia, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di El Galactico, il prossimo album della band, atteso per il 4 aprile 2025.

Come spesso accade nel loro repertorio, i Baustelle attingono alla realtà per raccontare vicende che mescolano poesia e cronaca.

Una Storia è una ballata intensa e struggente che affronta un tema di forte attualità: la storia di un’adolescente coinvolta in un dramma di cronaca nera, amplificato e diffuso attraverso i social network.

Come da titolo, è una storia possibile, ha spiegato Francesco Bianconi, lasciando intendere la volontà di raccontare un frammento di realtà che potrebbe essere appartenuto a chiunque, unendo critica sociale e sensibilità artistica.

Baustelle il nuovo singolo Una Storia – Il videoclip: tra estetica e narrazione

Ad accompagnare il singolo, i Baustelle hanno rilasciato anche il videoclip ufficiale (disponibile qui). Una produzione Borotalco.tv con la regia di Pier Francesco Cari e la direzione creativa di Gianluca Fracassi.

Il video riprende le atmosfere oniriche e cinematografiche già viste in Spogliami. Mostra una ragazza immersa nella narrazione del brano, con il gruppo che compare in alcune scene fugaci, quasi come testimoni silenziosi della vicenda.

L’estetica richiama la California degli anni ’60, uno dei riferimenti dichiarati per El Galactico. Si preannuncia come un album denso di sperimentazione e suggestioni vintage.

Il nuovo album El Galactico e il ritorno live

Una Storia è il secondo estratto da El Galactico, dopo Spogliami, e presenta una produzione raffinata, co-firmata da Federico Nardelli, con mix di Ivan A. Rossi e master di Giovanni Versari. Il brano si distingue per un’orchestrazione imponente: un ensemble di quaranta archi che accompagna le chitarre twang di Claudio Brasini, le voci di Bianconi e Rachele Bastreghi, e un sound che fonde elementi folk, rock e barocchi.

Per celebrare l’uscita del disco, i Baustelle incontreranno il pubblico con un instore tour nelle principali città italiane:

Giovedì 3 aprile – Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte

Venerdì 4 aprile – Torino, Feltrinelli Edit – Porto Urbano

Lunedì 7 aprile – Bologna, Feltrinelli Ravegnana Galleria Acquaderni

Martedì 8 aprile – Firenze, Feltrinelli Piazza della Repubblica

Mercoledì 9 aprile – Roma, Feltrinelli Via Appia

Giovedì 10 aprile – Napoli, Feltrinelli Piazza dei Martiri

Oltre agli appuntamenti nei negozi di dischi, la band sarà protagonista di El Galactico Summer Live. Il tour estivo li porterà sui palchi dei principali festival italiani. Si concluderà il 2025 con due date nei palasport: il 5 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 12 dicembre a Milano (Unipol Forum).

Nel frattempo, i fan possono già preordinare El Galactico in diversi formati. Sono disponibili in pre-order vinili in edizione limitata e CD, con la cover ufficiale che verrà svelata a breve.

Con Una Storia, i Baustelle confermano la loro capacità di intrecciare musica e narrazione, restituendo un affresco potente della nostra epoca, in attesa di un album che si preannuncia tra i più ambiziosi della loro carriera.