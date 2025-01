I Baustelle festeggiano 25 anni di carriera con un festival e un disco dal nome El Galactico

Baustelle El Galactico, la band torna con nuova musica e una due giorni piena di ospiti. Celebrano così i 25 anni di carriera con un festival “sui generis” e un nuovo disco in uscita il 4 aprile 2025.

Il 2025 segna un importante traguardo per i Baustelle: 25 anni di musica e creatività. Per celebrare questa ricorrenza speciale, la band – composta da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini – ha deciso di organizzare un evento che riflette la loro essenza artistica: EL GALACTICO FESTIVAL, una due giorni di musica, talk e sorprese, che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze, presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale.

L’annuncio di questo evento è stato fatto in pieno stile Baustelle, con un video pubblicato sui loro canali social ufficiali e su YouTube

Il video, che richiama il cinema di Nanni Moretti e in particolare opere come Ecce Bombo e Io sono un autarchico, è un omaggio al passato e un invito a guardare avanti con entusiasmo.

Questa narrazione visiva introduce perfettamente lo spirito di EL GALACTICO FESTIVAL, un evento che unisce celebrazione e novità, passato e futuro come si legge nel comunicato stampa.

Con il festival, i Baustelle tornano alle origini, nella loro amata Toscana, e offrono al pubblico un’esperienza immersiva che celebra non solo la loro carriera, ma anche lo spirito delle nuove generazioni di artisti. Il festival è un mix di concerti dal vivo, podcast, DJ set e incontri, per creare un’atmosfera intima e vibrante. Come ha dichiarato Francesco Bianconi:

Questo festival è un modo per tornare alle nostre radici e per condividere il palco con artisti che ci ispirano e ci ricordano i nostri esordi. Ci saranno band emergenti, talk e, naturalmente, i Baustelle.

BAUSTELLE EL GALACTICO FESTIVAL

Ecco la lineup accuratamente selezionata:

1 GIUGNO 2025

– BAUSTELLE

– Emma Nolde

– Neoprimitivi

– Matteo Bordone & Daniela Collu (Chiacchiere Live)

– Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records DJ Set)

2 GIUGNO 2025

– BAUSTELLE

– Marta Del Grandi

– Delicatoni

– Stefano Nazzi (Indagini Live)

– Bassolino (DJ Set)

Oltre al festival, i Baustelle hanno un’altra grande novità per il 2025: il 4 aprile uscirà un disco commemorativo per celebrare i loro 25 anni di carriera. Disponibile in formato CD e in un’esclusiva edizione in vinile numerato, il disco è già preordinabile su ibs e Amazon.

Ancora non sappiamo cosa conterrà questo nuovo progetto se è una raccolta speciale che ripercorre il viaggio musicale della band… forse attraverso brani iconici e nuovi arrangiamenti.

I biglietti per EL GALACTICO FESTIVAL sono disponibili su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale.

EL GALACTICO FESTIVAL è organizzato da Vivo Concerti, in collaborazione con il Post e grazie al supporto di Shaft. Media partner locali sono Lungarno e Controradio.