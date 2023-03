Baustelle in uscita il nuovo singolo Milano è la metafora dell’amore, su TikTok un assaggio del brano in anteprima

Baustelle nuovo singolo in uscita il 17 marzo ma non è l’unica novità, infatti sono state annunciate le date degli InStore

Dopo Contro il Mondo, ne abbiamo parlato qui, Milano è la metafora dell’amore secondo singolo estratto dell’album in uscita il 14 Aprile dal nome Elvis. Tutto esaurito per il loro tour in partenza a Maggio.

La canzone Milano è la metafora dell’amore (già disponibile in pre-order https://baustelle.lnk.to/elvisPR) ci presenta un ritratto nitido dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle.

Per un piccolo assaggio la band ha pubblicato un video su TikTok.

I Baustelle raccontano che avevano bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre”, aggiungono.

La Milano dei Baustelle è capace di ucciderci, ma al tempo stesso di riportarci in vita. La band torna a raccontare con l’ormai solita dose di provocazione e di coscienza dei tempi attuali una città trasversale fatta di luoghi stereotipo, ma anche di verità nascoste, di pelle e immancabilmente di rock and roll.

La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

Elvis è già disponibile in pre-order in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata, vinile nero e da oggi anche in CD Maxi formato, contenente un booklet di 28 pagine e 4 cartoline con le cover alternative dell’album.

I Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.

Ad aprile partirà l’instore tour che li porterà a Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Gli incontri saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, l’acquisto dell’album presso i negozi laFeltrinelli darà diritto a un accesso prioritario al momento del firmacopie.

14 aprile a Milano (ore 18:30 – laFeltrinelli P.zza Piemonte);

15 aprile a Bologna (ore 18:00 – laFeltrinelli Bologna presso Galleria Acquaderni);

18 aprile a Torino (ore 18:00 – laFeltrinelli Torino presso Off Topic);

19 aprile a Firenze (ore 18:00 @ laFeltrinelli Red P.zza della Repubblica);

20 aprile a Roma (ore 18:00 @ laFeltrinelli Appia)

22 aprile a Napoli (ore 18:30 laFeltrinelli Napoli presso FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli)