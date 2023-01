Baustelle Elvis tour estivo... dopo il sold out del tour si aggiungono nuove date

Baustelle Elvis tour estivo. Dopo il sold out di tutto il tour i Baustelle annunciano nuove date estive.

Qui abbiamo parlato dell’uscita del disco Elvis ad Aprile e del nuovo singolo Contro il Mondo.

Sono otto i concerti sold out che porteranno i BAUSTELLE nei più prestigiosi club d’Italia in primavera, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha sempre attirato l’attenzione di pubblico e critica.

Queste le date del tour nel 2023: il 2 maggio a Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia, l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon. Info su vivoconcerti.com

Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per arrivare all’ultimo disco, “L’amore e la violenza, vol.2”, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i BAUSTELLE si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.

Si aggiungono le date estive del tour con grande plauso della fanbase che chiedeva a gran voce di aumentare gli appuntamenti dal vivo.

CALENDARIO BAUSTELLE ELVIS TOUR ESTIVO:

Martedì 4 luglio 2023 – Padova @ Sherwood Festival, Park Nord Stadio Euganeo

@ Sherwood Festival, Park Nord Stadio Euganeo Sabato 8 luglio 2023 – Pistoia @ Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo

@ Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo Lunedì 10 luglio 2023 – Roma @ Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica

@ Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Giovedì 13 luglio 2023 – Collegno (TO) @ Flowers Festival, Parco della Certosa

@ Flowers Festival, Parco della Certosa Venerdì 21 luglio 2023 – Cesena @ Acieloaperto, Rocca Malatestiana

@ Acieloaperto, Rocca Malatestiana Sabato 5 agosto 2023 – Carsulae (TR) @ Suoni Controvento, Arco di San Damiano

@ Suoni Controvento, Arco di San Damiano Sabato 12 agosto 2023 – Locorotondo (BA) @ Locus Festival Masseria Ferragnano

@ Locus Festival Masseria Ferragnano Sabato 19 agosto 2023 – Catania @ Sotto il Vulcano Fest, Villa Bellini