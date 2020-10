I BAULI IN PIAZZA si confrontano con il Ministro Dario Franceschini

Bauli in Piazza incontrano il Ministro Dario Franceschini.

Nei giorni scorsi in seguito al nuovo Dpcm gli artisti italiani del mondo della musica, del teatro e delle arti in genere, hanno fatto sentire la loro voce tramite i social, ve ne abbiamo parlato qui e qui.

Il 27 ottobre i rappresentanti di Bauli in Piazza hanno incontrato il Ministro per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini ed il suo staff.

Bauli in Piazza ha coinvolto nell’incontro anche Squadra Live e Chiamate Noi.

I rappresentanti di Bauli in Piazza hanno illustrato ed approfondito alcune tematiche urgentissime da affrontare per garantire il sostentamento del comparto.

Squadra Live e Chiamate Noi si sono distinte per il proprio operato, affrontando in maniera pragmatica e propositiva la gravissima crisi del settore degli eventi e dello spettacolo in seguito alla pandemia.

Bauli in Piazza – Richieste avanzate

la proroga della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti subordinati;

la garanzia di nuovi sussidi per i lavoratori intermittenti e con partita IVA che hanno già ricevuto il bonus in primavera;

necessità di smaltire le richieste di contributo che ancora oggi non sono state esitate.

Il Ministro Franceschini si è detto pronto e disponibile ad istituire un tavolo tecnico specifico per approfondire le problematiche e le esigenze legate al mondo degli operatori dello spettacolo.

Queste le tematiche ed i punti individuati come prioritari al centro del tavolo tecnico concordato tra Ministro e Bauli in Piazza:

affrontare subito la questione legata ai sussidi necessari per il sostentamento degli operatori del settore, di qualunque categoria essi siano (lavoratori autonomi, intermittenti, imprese etc.);

una riforma organica della previdenza e della contrattualistica dell’intero settore;

approfondire e perfezionare nuovi modelli e protocolli di ripartenza, sia degli eventi all’aperto sia al chiuso, permettendo di essere pronti ed organizzati per quando sarà possibile riprendere l’attività.

Il Ministro ha confermato la volontà ad impegnarsi a favore del settore riconoscendo l’importanza di dover sensibilizzare gli altri Ministeri estendendo loro l’invito a prendersi in carico la tematica partecipando strutturalmente ai tavoli stessi.

Il Ministro Franceschini ha, inoltre, espresso apprezzamento nei confronti della manifestazione tenutasi lo scorso 10 ottobre a Milano in Piazza Duomo.

L’ha indicata come esempio di corretta gestione e messa a terra dei protocolli Covid-19.

Ha identificato, inoltre, Bauli In Piazza come player di riferimento della filiera del mondo degli eventi e dello spettacolo.

Immagini di copertina ed articolo di Francesco Prandoni