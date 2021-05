La musica in estate non si ferma... torna Battiti Live di Radio Norba

Battiti Live date in in definizione ma lo show musicale organizzato da Radio Norba sta per tornare su Italia 1 e live.

In attesa di notizie sugli altri appuntamenti dell’estate, come il Summer Festival di Canale 5 (che manca dagli schermi da due anni) e l’ipotesi Sanremo Estate (ne abbiamo parlato qui) una certezza c’è… il Battiti Live è confermato.

È stato siglato infatti l’accordo tra Mediaset e Radio Norba, un accordo che durerà fino all’estate del 2023. Alla conduzione dello show, articolato in sei puntata (cinque tappe + un best of) confermati Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci.

Del resto i numeri dell’ultima edizione parlano chiaro con una copertura di 21,5 milioni di spettatori, una media di 1.300.000 persone a serata e uno share dell’8%. Ovviamente con una pandemia mondiale ancora in corsa la formula non sarà nemmeno quest’anno itinerante ma un solo stage ad Otranto, con pubblico a numero chiuso, e perfomance in collegamente, tre a puntata, da altre 15 località

Marco Montrone, presidente di Radio Norba ha dichiarato:

“La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”.

Per festeggiare i 45 anni della radio nei giorni scorsi è stato presentato un nuovo logo e, di conseguenza, anche Battiti Live 2021 ne avrà uno nuovo.

Battiti live date

In arrivo prossimamente le date ufficiali. Lo show vedrà anche la partecipazione di Mariasole Pollio, e sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. L’appuntamento sulle reti Mediaset sarà invece su Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio.