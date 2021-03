Amadeus, la ripartenza della musica continuerà con Sanremo Estate?

Sanremo Estate. Una bella idea che Amadeus starebbe studiato.

È passato un anno e mezzo da quando il nostro direttore, Massimiliano Longo, nella Conferenza stampa che ebbe luogo subito dopo la serata di Sanremo Giovani 2019, fede una domanda/proposta al Direttore artistico del Festival, una domanda nata in maniera naturale visto l’interesse riservato da Amadeus ai giovani.

La proposta era quella di realizzare una manifestazione musicale estiva, un po’ come avviene per altri reti, con il “brand” Sanremo. Un secondo palco per gli artisti in gara al Festival che permettesse loro di non “perdersi” ma di dare continuità ai loro progetti presentando i singoli lanciati per l’estate.

Ebbene, se ci saranno le condizioni Sanremo Estate potrebbe realmente vedere luce come dichiarato da un’intervista di Amadeus a Tv Sorrisi & Canzoni.

