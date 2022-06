Battiti Live: svelato il cast delle prime due serate. Nel corpo di ballo tre ballerini dell’ultima edizione di Amici

Battiti Live cast delle prime due serate live da Bari. Come già scritto sul nostro sito torna il Radio Norba Cornetto Battiti Live. La manifestazione dell’estate organizzata da Radio Norba ritornerà, prima nelle piazza pugliesi, quindi dal 5 luglio in prima serata su Italia 1.

I primi due appuntamenti sono previsti per il venerdì 17 e sabato 18 giugno a Bari mentre il 2 e 3 luglio toccherà a Gallipoli e il 10 si chiuderà a Trani. Gli eventi saranno presentati ancora una volta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci e andranno in onda in diretta su Radio Norba e Telenorba prima della messa in onda di luglio sulle reti Mediaset.

Confermata la partecipazione di Mariasole Pollio e la regia di Luigi Antonini. Il corpo di ballo, guidato da Federica Posca, vede la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani riconfermato dopo il debutto dello scorso anno, e, dall’ultima edizione di Amici, di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli.

Andiamo quindi a scoprire insieme il cast dei primi due appuntamenti…. sia gli artisti presenti sul palco principale del Lungomare di Bari che quelli sui palchi on the road. Clicca in basso su continua.