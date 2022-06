Battiti Live 2022: nella scaletta dello show in cinque tappe tappe oltre 90 artisti. Ecco il cast e la data di partenza su Italia 1

Battiti Live scaletta con oltre 90 artisti per l’edizione 2022 della rassegna musicale estiva di Radio Norba ormai di casa nell’estate Mediaset nella prima serata di Italia 1 nel mese di luglio.

L’edizione numero venti di Battiti Live, la sesta in onda sulle rete Mediaset (e dallo scorso anno denominata, grazie allo sponsor, Radio Norba Cornetto Battiti Live) è pronta a prendere il via dalla prossima settimana con alla guida, ancora una volta, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci.

Questo per quel che riguarda la versione live nelle piazza pugliesi. Per la messa in onda televisiva su Italia 1 bisognerà aspettare, come sempre, il mese di luglio. Per la precisione la prima puntata andrà in onda martedì 5 luglio.

Ad ospitare lo show saranno il 18 e 19 giugno Bari, il 2 e 3 luglio Gallipoli e il 10 luglio a Trani. Ma non solo, altre dieci città verranno coinvolte come scenografie per delle performance on the road di alcuni degli artisti ospiti del programma.

Andiamo ora a scoprire tutti gli artisti che si esibiranno sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Clicca in basso su continua.