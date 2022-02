AUA lancia il singolo “Volti silenziosi” in attesa dell’EP in uscita ad aprile

La cantautrice gardesana AUA ha lanciato il nuovo singolo Volti silenziosi.

Il brano è già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali ed in tutti i digital stores.

Volti silenziosi fa parte del progetto Aua+DiVision in collaborazione con il musicista e visual designer TheFD.

Il brano è co-prodotto da Filippo De Paoli (Plan de Fuga) e il producer Leeve – Livio Perrotta ed é la prima traccia dell’EP Belli Come Te, in uscita ad aprile.

Volti silenziosi è caratterizzato da synth e chitarre ipnotiche, un beat deciso su voce melodica ma incalzante che racconta l’isolamento personale o sociale e spinge a un cambiamento.

Questo nuovo singolo segna la collaborazione con il musicista e visual designer Federico Donati che ne ha realizzato il video integralmente in motion graphics.

Volti Silenziosi

“In passato persone meravigliose hanno creduto in me e nelle mie canzoni, ma sono certa di non aver fatto abbastanza per ringraziarle. Questo nuovo progetto “Aua+DiVision”, realizzato con TheFD _Federico Donati, musicista e designer, e il producer Leeve, è un concreto grazie per loro. Vorrei che “Volti Silenziosi”, ispirato a chi fugge da situazioni difficili da raccontare, e il suo video interamente in motion graphics, anticipasse il mood non solo cantautorale ma anche alternative-elettronico dell’EP che vedrà la luce il prossimo aprile”

Conosciamo meglio AUA

AUA partecipa ventenne al Festival di Sanremo 2001, tra le Nuove Proposte, come cantante del gruppo Pincapallina (Sony).

Interpreta poi coN, un tributo a Nico, progetto underground di Franco Zanetti e realizzato con Franci Omi. Collabora con gli svizzeri Table al brano elettronico Anticamere (N3).

Co-scrive con il produttore e musicista Giovanni Ferrario, e canta la notturna Beast (Headquarter Delirium – Pocket Heaven Records/Warner) inclusa nella colonna sonora del film di Carlo Virzì I più grandi di tutti (2011).

L’amore per le sonorità acustiche e intime sfocia nell’album di esordio Martedì (Tomobiki/Self 2011), il cui brano Odiami e Baciami è poi interpretato anche da Luca Urbani (Soerba).

Seguono anni di scrittura e ricerca artistica con il visual designer e musicista TheFD Federico Donati che portano alla realizzazione, del progetto Aua+DiVision, una commistione di musica e visual.

Il primo singolo Volti silenziosi anticipa l’EP Belli Come Te in uscita nella primavera 2022, realizzato con la collaborazione del producer Livio Perrotta – Leeve (Huga Flame, Tevenisse), e la partecipazione di Filippo De Paoli (Plan de Fuga) come produttore artistico del primo singolo.