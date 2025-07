Asteria feat Longo: cantano un grido di liberazione in “Mai più”

Asteria lancia il nuovo singolo Mai più in collaborazione con Longo. Il brano è disponibile dal 18 luglio su tutte le piattaforme digitali per Double Trouble Club/Island Records/Universal Music Italia.

Asteria presenta così il brano:

“‘Mai più’ è un grido di liberazione, voglia di scappare e non tornare mai più. L’istante in cui tutto finisce e si apre un’estate piena di possibilità in cui riassaporare il vero gusto della libertà. ‘Mai più’ è la campanella che suona l’ultimo giorno di scuola, che spezza le catene che ci vincolano. È un pezzo estivo per le anime libere o quelle che sognano di esserlo, ma solo dopo aver detto ‘mai più’ una volta per tutte”

Mai più è un brano diretto, emotivo, che racconta senza filtri cosa resta quando si prova a lasciarsi qualcosa alle spalle. È un inno a liberarsi dalle catene e a cercare sollievo nel caos, nella fuga e nella musica: senza la pretesa di trovare la guarigione ma con la certezza di non poter tornare indietro.

La produzione di Longo richiama le atmosfere synth pop anni ’80, con una tastiera che apre il brano e si ripete nei ritornelli, sostenuta da batterie decise e un acid bass profondo che pulsa sotto la voce di Asteria, intensa e potente, ma fragile allo stesso tempo.

Asteria – Mai più – crediti

Scritto da: Anita Ferrari

Composto da: Gianmarco Longo

Prodotto da: Longo

Immagine di copertina di Agnese Carbone