Artù dedica il nuovo singolo “Astronave” agli incontri rivoluzionari

Il cantautore romano Artù torna sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo Astronave. La canzone è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 7 gennaio 2022.

Astronave è un brano indie-pop intimo e sincero, dedicato agli incontri in grado di distruggere la nostra percezione di cosa siamo nell’universo. Artù (all’anagrafe, Alessio Dari) racconta quei momenti che sono capaci di cambiare la vita, rivoluzionando tutto. Ecco, dunque, Astronave è un figlio, un grande amore, un nuovo inizio.

L’essenza del brano è descritta così dallo stesso Artù: “Ci sono momenti che ti cambiano la vita e niente sarà più come prima. È come quando vedi un’astronave. I cambiamenti, quelli veri, arrivano e basta e ti cambiano dentro. Ti accorgi allora che se cambi dentro, cambia il mondo che sta fuori. Nessuno cambia veramente se non è costretto a farlo. Questa canzone l’ho scritta pensando a quel momento: in cui niente sarà più come prima“.

Astronave parla di cambiamento, ma anche di nuovi inizi. Si tratta di un brano di rinascita, pieno di vita. Del resto, la canzone rappresenta un ricominciare anche per il suo autore. Con questo singolo, infatti, Artù dà inizio al suo nuovo progetto musicale. Attivo dal 2013 nella scena indie-pop italiana, ha pubblicato tre dischi: Artù, Tutto passa e Vola Ale!. Adesso, è al lavoro sul nuovo disco di inediti, di cui Astronave è il primo estratto.

Artù, il testo di Astronave

E ti diranno che la vita non ha un senso e te lo devi trovare

E ti diranno che il tuo sogno muore presto

Ma tu continua a cercare

Io ti direi ti direi ti direi ti direi

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

Che l’odore della pioggia l’hai portato via

Che la vita te lo giuro non è tutta qua

Tra le campagne tra la crisi tra la pubblicità

Ma tu dimmi è veramente tutto questo il senso

Che cammini tra la gente e sei solo lo stesso.

Io ti direi di volare

Senti le onde del mare

E ti diranno che la vita non ha un prezzo ma poi lo devi pagare

Che alcune volte te ne pentirai di brutto

Che è stato bello sbagliare

E riderai riderai riderai riderai

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

Che l’odore della pioggia l’hai portato via

Che non sai che cosa farci della libertà

Quando ti mette davanti una responsabilità

Che nel buio la tua luce nasce nel silenzio

Siamo nati soli al mondo e fuori tutto il resto

Io ti direi di volare

Senti le onde del mare

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

Tu sei come un’astronave sopra a casa mia

E nel buio la tua luce nasce nel silenzio

Siamo nati soli al mondo e fuori tutto il resto

E dentro un freddo micidiale

E la paura di amare

Non ti scordare di ridere

Non ti accontentare di quello che troverai di qua

Respira forte ci pensa la musica

Godi come fosse l’ultima

La vita avvolte è un temporale

Ma tu sei un’astronave