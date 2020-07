E’ uscito per l’etichetta Alfredo Music con distribuzione Artist First, il nuovo singolo di Artù Marta, che segna il ritorno del cantautore a due anni da Vola Ale (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, pubblicato lo scorso 10 luglio, è prodotto da Massimo Varini, ed è nato in maniera casuale, guardando la luna.

Queste le parole di Artù per descrivere la genesi del brano.

“Marta è come la Luna.

Rimane sempre una meta.

Perchè non è mai di nessuno veramente.

La luna e la donna sono la stessa cosa.

In cielo, in terra e in altri mondi.”