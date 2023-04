Gli artisti più popolari su All Music Italia a marzo. Guè, Pausini e Ultimo sul podio degli artisti, Drojette è già un personaggio

Quali sono stati gli artisti più letti su All Music Italia nel mese di marzo?

Passata la sbornia sanremese (almeno un po’), torna a dominare Amici.

Ed è proprio il talent di Maria De Filippi che arriva a oltre il 77% delle visite della categoria “Eventi e Programmi TV”.

Queste le prime 5 posizioni:

Amici Sanremo Eurovision X-Factor Mare Fuori

Per quanto riguarda i personaggi, questo mese è Edoardo Donnamaria a piazzarsi in testa alla classifica. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornato a lavorare in radio e sta per lanciare il suo nuovo singolo che lo porterà, per il prossimo mese, a cambiare categoria (da personaggio a emergente). Ma questa è storia di aprile…

Edoardo Donnamaria / Drojette Linus consigli ad Amici Chiara Ferragni Lucio Presta Heather Parisi, la figlia e Ultimo

