Il trend non si arresta: vittima di molestie ad un live, Artie 5ive ferma lo show!

Palpeggiato da un fan durante un live, Artie 5ive ferma lo show e denuncia le molestie.

Dopo il “caso Blanco“, che risale ormai a tre anni fa (qui un nostro approfondimento), e quanto accaduto a Tony Effe e Damiano David l’anno successivo (ne abbiamo parlato qui), questo triste trend non si arresta e questa volta la vittima è Artie 5ive, che durante un live – proprio come accaduto ai colleghi – ha visto la mano di un fan allungarsi per toccarlo in modo del tutto inappropriato nelle parti intime.

Questa, a tutti gli effetti, è una molestia. E va detto con chiarezza. Perché è ora di smettere di restare in silenzio, soprattutto quando la vittima è un uomo. Di fatto, se un tale evento spiacevole fosse accaduto a una donna, le cose sarebbero andate – senza alcun dubbio – in un’altra maniera.

Ci ritroviamo, dunque, ancora una volta a ribadire quanto sia importante denunciare questi episodi, indipendentemente dal sesso di chi li subisce, perché le molestie non possono e non devono essere normalizzate.

E, proprio a questo proposito, appoggiamo la scelta di Artie 5ive, che ha deciso di non sorvolare su quanto accaduto, interrompendo piuttosto lo show, per poi rivolgere – con estrema lucidità – le seguenti parole ai fan:

“Mi hai toccato il ca**o, bro. Non ci sta, punto e basta. Non fatelo più. Non fatelo agli altri artisti. Non è bello! Non fatelo alle ragazze. Non è bello! Frate, non me ne frega un ca**o. Qualcuno vi deve insegnare queste cose. Non è normale! Non è bello!”.

Artie 5ive ha avuto il coraggio di fermare tutto e dire basta. Adesso tocca a noi!