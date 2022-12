Articolo 31: sold out in 3 ore il Forum, J-Ax e DJ Jad aggiungono una nuova data.

Gli Articolo 31 riconquistano definitivamente il Forum e fanno sold out in sole tre ore.

Il Ritorno insieme di J-Ax e DJ Jad è già un successo. Sono bastate tre ore per mandare sold out il concerto Articolo 31 Il Ritorno annunciato per il 18 maggio al Mediolanum Forum. I biglietti, messi in vendita alle 16 del 20 dicembre, sono andati subito esauriti online e non hanno fatto in tempo ad arrivare nei negozi fisici.

Per questo gli organizzatori hanno subito comunicato una seconda data che vedrà il duo rap nato negli anni ’90 tornare sul palco anche il giorno successivo, il 19 maggio, sempre al Mediolanum Forum di Assago.

Per citare il loro album del 2004, La riconquista del forum è già cosa fatta.

Opnening act dei due eventi sarà il dj set di Wlady (Wladimiro Perrini).

Ricordiamo quindi le due date:

articolo 31 – tour 2023

18 maggio – Mediolanum Forum – Milano SOLD OUT

19 maggio – Mediolanum Forum – Milano NUOVA DATA

I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 21 dicembre alle h 11.

Gli Articolo 31 sono composti dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini). A partire dagli anni ’90 (il loro debutto è datato 1993) sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop in Italia.

Sono tornati insieme nel 2018 con 10 date evento al Fabrique di Milano e un tour estivo l’anno successivo per festeggire i 25 anni di carriera. Nel 2022 annunciano la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Un bel Viaggio. LEGGI QUI