Sanremo 2023: Articolo 31 esordiscono al Festival con Un bel viaggio

Sanremo 2023 Articolo 31 Un bel viaggio testo e significato del brano che vede la reunion di J-Ax e DJ Jad.

Gli Articolo 31 hanno fatto crescere il rap in Italia negli anni ’90 (ve ne abbiamo parlato qui).

Dopo un lungo divorzio, preceduto dal tour della reunion in epoca ante-Covid, J-Ax e DJ Jad tornano e si presentano a questo Saremo insieme e hanno commentato a loro modo la partecipazione

Avevo detto mai più con JAD o con FEDEZ

Avevo detto mai un talent alla tele

La vita poi mi ha detto “co***one perché ti blocchi?

Lo sai chi non cambia mai opinione?

Gli ottusi e i morti”

Ho detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston

e se ti manda in acido

succhiami il Gaviscon

Qui il testo completo.

Ricordiamo che, negli anni, J-Ax è stato coach di The Voice of Italy e Direttore Artistico ad Amici nel 2016, dopo aver attaccato i talent in brani come La nuova stella del pop.

Ed ora sfata un altro tabù del suo passato: il Festival di Sanremo.

L’ultimo disco di inediti degli Articolo 31 risale al 2003, L’Italiano Medio.

Nulla è stato annunciato circa i progetti futuri degli Articolo 31, ma proprio in occasione della serata di Sanremo Giovani hanno confermato che stanno lavorando al nuovo disco insieme.

SANREMO 2023 ARTICOLO 31 Un bel viaggio SIGNIFICATO E AUTORI DEL BRANO

Alessandro Aleotti, Vito Luca Perrini

SANREMO 2023 ARITCOLO 31 UN BEL VIAGGIO TESTO

In arrivo prossimamente