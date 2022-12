Articolo 31: la storia di J-Ax e DJ Jad da “Tocca qui” fino a “La riconquista del Forum”

Articolo 31.

L’intro di Tranqui Funky, riascoltato oggi, suona come un presagio. Eppure era il 1996, gli Articolo 31 erano sulla cresta dell’onda e facevano shakerare i sederi ancora prima che Rhove nascesse (“shakera il culetto tipa, domani si va in vita” da La Rinascita del 1998).

Anni d’oro quelli. J-Ax e DJ Jad riempivano già i palazzetti con il loro rap. Per il pubblico che ascoltava la radio, oggi, si direbbe mainstream, loro erano l’hip hop dopo che Jovanotti ci aveva fatto conoscere il rap.

Poi è successo qualcosa. Il duo delle meraviglie si scioglie, JAD sparisce dalle scene, Ax conosce un periodo buio, poi torna prepotentemente a far sentire la sua voce con Intro:

Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima

Sana pianta meglio prima, rap n roll e decadance

L’ho trovata genuina ma si sente che ero preso

Ancora in lutto per la fine fatta dalla prima band