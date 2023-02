Articolo 31: la notizia che i fan aspettavano ora è ufficiale... il nuovo disco c'è!

Articolo 31 nuovo disco.

Dopo la partecipazione a Sanremo che ha definitivamente riunito J-Ax e DJ Jad confermano che il nuovo disco si farà.

Non c’è ancora una data, ma i due hanno pubblicato una foto sui propri profili social in cui mostrano delle cartellette con il logo della Sony corredata da questa didascalia:

È UFFICIALE ‼️

Arriverà anche l’album.

Fateci sentire un Urlo per gli articolo 31 nei commenti😱

Voi non siete pronti e a quanto pare neanche noi 😂

Figuratevi @sonymusicitaly non sanno in che casino si sono cacciati🤣

Se vi dovesse piacere sarà tutto merito nostro, altrimenti lamentatevi direttamente nei dm con @andrearosi00 😂💬

L’album conterrà sicuramente la hit con cui gli Articolo 31 hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023, Un bel viaggio e sarà il loro 8° album in studio (come duo), dopo la lunga pausa da Italiano medio, pubblicato nel 2003. LEGGI QUI

Ricordiamo che, a maggio, sono già stati fissati quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago (MI) e sono già tutti e quattro sold out.

18 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

19 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

24 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

25 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

ARTICOLO 31 – POST SU INSTAGRAM