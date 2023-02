J-Ax lancia la bomba a Rtl 102.5: Un disco e un tour degli Articolo 31 con gli 883

Articolo 31 con 883 live, un sogno o una futura realtà?

Gli Articolo 31, J-Ax e Dj Jad, sono di recente tornati insieme giusto in tempo per partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio. Un pezzo che anticipa un disco attualmente in lavorazione (vedi qui), il ritorno sarà anche live con Il Ritorno, una serie di concerti che si terranno a maggio al Forum di Assago (Milano).

E proprio in vista di questi live, che vedono in qualità di Media partner Rtl 102.5 che manderà in onda in diretta in radiovisione (e in streaming) una delle date, quella del 19 maggio, i due artisti sono stati ospiti a W l’Italia.

Durante l’intervista J-Ax ha lanciato la bomba, una proposta sorprendente: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883“. Insomma i due gruppi iconici degli anni ’90, nel pop e nel rap, insieme in un live. Chissà se è un’idea che potrà prendere vita anche se gli 883 dopo i live di San Siro si sono ufficialmente sciolti.

In realtà secondo voci di corridoio già si era pensato ad un tour di Max Pezzali con J-Ax con Vivo Concerti, quindi chissà che questa idea nei prossimi mesi non si concretizzi diventando il tour più atteso del 2024.

Ax nel corso dell’intervista ha confessato che prima o poi intendono fare anche un duetto con Paola & Chiara, altro iconico duo degli anni ’90 che si è riunito quest’anno sul palco di Sanremo 2023: “Noi siamo le ‘Paola e Chiara’ del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro” ha dichiarato l’artista a Rtl.

IL RITORNO LIVE

18 maggio – Forum d’Assago (Milano)

19 maggio – Forum d’Assago (Milano)

24 maggio – Forum d’Assago (Milano)

25 maggio – Forum d’Assago (Milano)

