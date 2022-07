Arisa si mette letteralmente a nudo nel nuovo singolo “Tu mi perdición”

Arisa Tu mi perdición testo e significato del nuovo singolo fuori da venerdì 8 luglio.

Sempre più originali ed eclettica, dopo aver sperimentato con l’album Ero romantica, Arisa, voce riconosciuta da tutti come una delle più intense della scena contemporanea italiana, lancia un nuovo brano per l’estate 2022.

Tu mi perdición, questo il titolo, esce su etichetta Pipshow con distribuzione Believe Artist Services.

Con questa canzone Arisa muta ancora artisticamente con un brano cantato completamente in spagnolo. Ecco come lo racconta Rosalba…

“Tu mi perdición è un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone.

Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo proteggerci, custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza né con l’assenza.

Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo, è stato una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito.”