Arisa racconta il lieto fine nel nuovo singolo “Non vado via”

Arisa Non vado via significato del testo del nuovo singolo della cantante attualmente impegnata nel ruolo di Prof. ad Amici di Maria De Filippi.

È passato un anno da quanto Arisa, tra le voci più belle e intense della musica italiana, ha pubblicato il suo ultimo singolo, l’estiva Tu mi perdición. Nel frattempo è tornata a ricoprire, dallo scorso settembre, il ruolo di professoressa ad Amici seguendo soprattutto il percorso di Wax e Federica e regalandoci, soprattutto nella fase del serale, delle stupende esibizioni.

Ora, mente sul web i rumors affermano che l’anno prossimo non sarà più presente nel programma in quanto determinata a tornare sul palco del Festival di Sanremo, per Arisa è finalmente arrivato il momento per tornare a far ascoltare nuova musica.

Arisa Non vado via significato del brano

Il nuovo singolo, Non vado via, esce venerdì 5 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali per PipShow, l’etichetta discografica fondata dalla stessa Arisa.

Con questa canzone Arisa ferma per un momento la sua voglia di sperimentare torna nel mondo che più mette in risalto la sua voce. Quello della melodia italiana che le ha permesso di regalarci un brano diventato ormai un classico della musica italiana come La notte.

Non vado via è un brano intimo, profondo e avvolgente in cui la voce di Arisa è accompagnata da suoni morbidi e distesi che evocano le sonorità delle ballad anni Novanta. Il pezzo decolla con un ritornello che punta ad emozionare raccontando un sentimento positivo. La voglia di esserci e restare nonostante tutto.

Arisa racconta così questo brano:

“Non vado via è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana. Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela.

Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo.”

Secondo i rumors Arisa potrebbe presentare live nell’ultima puntata del serale di Amici questo singolo.

Arisa non vado via testo e audio

In arrivo il 5 maggio