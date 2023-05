Dopo aver colpito anche Tananai con la versione napoletana di “Tango” torna Gabriele Esposito con “Aret ‘a nu penziero”

Dopo il successo ottenuto sui social dalla sua versione in napoletano di Tango di Tananai, versione ampiamente ricondivisa dal cantautore, torna con musica inedita l’artista napoletano Gabriele Esposito che lancia il singolo Aret ‘a nu penziero.

Questo brano arriva dopo il singolo L’Unica, ballad romantica lanciata a dicembre del 2022. Nell’attesa Gabriele ha trovato tanti nuovi fan attraverso alcune cover su TikTok e Instagram, per esempio Me staje appennenn’ amò di Liberato che ha superato due milioni di stream.

Fuori da venerdì 26 maggio per Asino Dischi con distribuzione The Orchard, Aret ‘a nu penziero, è un brano intimo caratterizzato da un semplice ma efficace riff di chitarra che accompagna la delicata voce di Gabriele in un vortice di sonorità morbide e distese che trasportano l’ascoltatore all’interno dell’immaginario dell’artista.

Una traccia che viene descritta come sincera, un racconto di spaccati di vita quotidiana in cui Gabriele Esposito affronta il tema delle relazioni a distanza tra momenti felici e momenti di difficoltà. Quando due persone sono lontane, non conta quanti chilometri le separano, ciò che importa è il fatto che in quel momento non sono insieme fisicamente e soprattutto emotivamente.

Aret ‘a nu penziero canta l’amore a distanza… “Ch’ me ne facce ‘e stu mare si nunn ‘o pozzo guardà, abbracciat’ cu tte. Quando la persona che ami non è insieme a te tutto il resto perde d’importanza” spiega il cantautore.