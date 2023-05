Tananai lancia l’appello: una versione in napoletano di “Tango”. Gabriele Esposito e gli artisti napoletani rispondono

L’appello è partito direttamente dalla pagina social di Tananai: cercasi versione in napoletano di Tango. Ovviamente In tanti hanno risposto e tra loro c’è anche il talentuoso Gabriele Esposito.

Il cantautore è attualmente impegnato con il tour nei palasport, una serie di date che gli sta regalando soddisfazioni e diversi sold out. Qualche giorno dopo essersi esibito a Napoli l’artista ha lanciato un appello ai suoi follower, quello di realizzare la versione in napoletano del suo brano sanremese.

Ovviamente la risposta non si è fatta attendere e sono diversi gli artisti partenopei che stanno adattando e ricantando Tango taggando Alberto che, a sua volta sta iniziando a ricondividere.

Tra le versioni più riuscite ci sono per esempio quella della cantautrice, ex Amici 19, Giulia Molino, e quella di Gabriele Esposito, il ragazzo che qualche anno fa sfiorò il palco di X Factor.

Ed è proprio l’audio di questa versione che potete trovare qui sotto che Tananai ha deciso di doppiare sul suo profilo TikTok.

La versione di Gabriele Esposito, grazie anche alla ricondivisione di Tananai, ha superato 700.000 visualizzazioni e 60.000 like sul solo TikTok. Il cantautore tra l’altro ha anche lasciato un commento su Instagram sotto alla versione di Gabriele:

“Mamma mia. E le trombette di festa per lo scudetto in sottofondo rendono tutto ancora più poetico, grazie”

Visto che questa iniziativa dell’artista di Tango, Abissale e Sesso occasionale sta dando modo di farsi conoscere a diversi artisti andiamo a raccontarvi chi è Gabriele Esposito facendovi ascoltare anche la sua versione di questo splendido brano.

Nato a Napoli nel 1998 Lele è un polistrumentista che ha tra i suoi punti di riferimento artisti come John Mayer o Ed Sheeran.

Era il 2016 quando supera le audizioni di X Factor e arriva fino alla difficile fase delle sedie. Arisa lo sceglie ma poi decide di sostituirlo all’ultimo con il rapper Loomy scatenando l’indignazione del collega giudice Fedez e i fischi di tutto il pubblico in sala.

Come richiesto da Fedez il ragazzo si ripresenta l’anno successivo e questa volta riesce ad entrare nel programma dove va avanti sino alla quinta puntata quando viene eliminato contro Rita Bellanza.

Negli anni successivi la sua carriera va avanti tra live in tutta Italia, anche nelle vesti di Busker (artista di strada), video su TikTok e album in inglese (Mindvidual 2.0 del 2020) e napoletano (Via Scarlatti del 2022). L’ultimo singolo, L’unica, è uscito a dicembre del 2022 per Lovit Music.

A seguire il testo della versione in napoletano del brano.

Nun ce sta ammore senza na uagliona che chiagne

Nun ce sta cchiù telepatia

È n’ora ca t’aspetto

Nun t’ ’o vvulevo dicere a telefono

Stive ncopp’ addù me, hammo miso ’e Police

Tutto bello finché nun ha bbussato ’a police

Tu, famme turnà a chella notte ca te cunuscette

Accussì nun te pavo nu drink e nun ce cunuscetteme

Mò statte bbona, vabbuono ammore mio

Nun sì cchiù ’e nisciuno ato

E nun so’ ’e nisciuno io

’O ssaccio ca te manco

Ma chisà pecchè Ddio

Scamazza comm’ ’o tango

E ce fa dicere

Ammore ncopp’ê ppalazzine ’e fuoco

’E sta voce m’arrricordo

Nuje, ossaje, simme n’ata cosa

È bello, è bello, è bello

È bbello e stammo accussì

Annanzo a tte in ginocchio

Sotto ’a scritta al neon di un sexy shop

Sì ’o vvulè bbene dura cchiù ’e nu juorno

È meglio, è meglio

È mmeglio ca nun rimane ccà

Ce vedimmo dimane

Ma nun è maje dimane…