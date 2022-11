Area Sanremo 2022, ma quale flop... gli iscritti totali al Contest sono 549!

In questo articolo noi, conoscendo ormai i meccanismi di Area Sanremo, lo avevamo fatto presente a chi aveva titolato che Area Sanremo 2022, la prima edizione con Amadeus nelle vesti di direttore artistico, era un flop.

I 150 iscritti a cui si faceva riferimento guardando la lista sul sito ufficiale della manifestazione non tenevano conto di due fattori: il boom di iscrizioni degli ultimi giorni, fenomeno che avviene ogni anni, e il fatto che il sito della manifestazione non viene aggiornato in tempo reale.

Detto questo le iscrizioni ad Area Sanremo 2022, diretto da Amadeus e organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, si chiudono con 549 artisti iscritti tra singoli, duo e gruppi. Per la precisione 21 duo e 20 band.

In questo momento le domande di iscrizione sono in fase di convalida da parte dell’organizzazione. Ricordiamo che lo scorso anno gli iscritti furono 468 e che quindi l’aumento del 17,3%.

Le fasi eliminatori prenderanno il via sabato 5 novembre e continueranno con più appuntamenti rispetto a quelli precedentemente previsti in calendario. Le audizioni infatti si svolgeranno anche il 6, 12, 13, 19 e 20 novembre.

Sabato 26 e domenica 27 novembre, dopo che saranno stati scelti dalla commissione di Area Sanremo i finalisti arriveranno in riviera Amadeus e la Commissione Musicale Rai Sanremo Giovani per selezionare i 4 artisti che prenderanno parte a Sanremo giovani 2022 in prima serata su Rai1 il 16 dicembre.

Ad oggi non sono ancora stati resi noti i componenti della Commissione di Valutazione nominata da Amadeus in qualità di Direttore Artistico, per le audizioni della fase eliminatoria di Area Sanremo 2022.