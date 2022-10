Festival di Sanremo: partono le prima polemiche dai numeri di Area Sanremo al caso Alfa a Sanremo giovani

Festival di Sanremo 2023. Con l’annuncio dei 43 selezionati per le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani e la pubblicazione dei nomi dei primi iscritti ad Area Sanremo 2022, è ufficialmente partita la corsa al Festival.

Con questo start ci sono due questioni che stanno facendo discutere gli addetti ai lavori: Area Sanremo e Alfa. Del resto il Festival di Sanremo è da sempre accompagnato da polemiche. Prima, durante e dopo.

E partiamo proprio da Area Sanremo. Oggi il Quotidiano La Stampa, in un articolo a firma di Giulio Gavino, senza troppi giri di parole titola: il Flop di Area Sanremo.

Perché di questo titolo? Semplice, a quattro giorni dalla chiusura delle iscrizioni (31 ottobre) sembrerebbe, almeno dai dati pubblicati sul sito della manifestazione che ad oggi gli iscritti siano poco più di 150 artisti nonostante l’iscrizione alla manifestazione quest’anno sia totalmente gratuita (il quotidiano in questo caso sbaglia affermando che lo era anche lo scorso anno. Nell’edizione di 2021 c’era un costo, quello delle spese di segreteria, pari a circa 150 euro).

Partiamo da una realtà. A meno che non siano giunte comunicazioni dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ad oggi non conosciamo l’esatto numero di iscritti. L’elenco che vediamo online infatti è fermo a sabato scorso e, fatevelo dire per esperienza, il caricamento delle iscrizioni sul sito di Area Sanremo è procedura più lenta di quel che si pensi.

Quindi la realtà è che, considerando che molti ragazzi si iscrivono all’ultimo (ricordiamo che una delle caratteristiche di Area Sanremo è il fatto che ci si può iscrivere anche senza un’etichetta discografica, e chi è senza etichetta spesso deve trovare il tempo per mettere insieme tutto il materiale richiesto), non conosciamo affatto il numero totale di iscritti.

C’è un calo? Probabile di sì ma questo non è un problema rilevante a mio avviso. O meglio magari lo diventa per chi per anni ha usato la manifestazione come modo per aumentare in un periodo di “secca” come quello invernale. L’afflusso di ragazzi in città fa aumentare gli incassi per alberghi e ristorazione.

Se volessimo proprio cercare dei motivi potrebbero risiedere nel fatto che le iscrizioni sono state aperte tardi, a inizio ottobre, e che magari in molti abbiano pensato, essendo la giuria finale la stessa di Sanremo Giovani (Amadeus e la Commissione Musicale Rai per Sanremo Giovani) che tanto valeva iscriversi a Sanremo Giovani (che, va detto, anch’esso è in calo del 26%).

Di sicuro è presto per parlare di Flop e, anzi, facciamo notare ai colleghi del quotidiano che la foto usata con dicitura: “Area Sanremo 2015 con il deb. Francesco Gabbani” è un’errore. Quello è il cast del Sanremo giovani 2015 di Carlo Conti, non il cast di Area Sanremo.

Per il resto staremo a vedere quello che accadrà. L’unica cosa che ci fa storcere il naso ad oggi è una: secondo quanto afferma il quotidiano, le prime audizioni sono fissate per il 5 e il 6 novembre e, secondo il programma in loro possesso, ci saranno slot orari di 14 candidati dalle 14 alle 22. Con una media di circa 4 minuti ad artista.

Gli iscritti verranno che verranno ascoltati da una commissione, differente da quella Rai, che ad oggi non è stata resa nota.

Se così fosse sarebbe un errore bello grande e mi permetto di dirlo in veste di persona che da anni segue, scrive e ha fatto inchieste su Area Sanremo (e che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di Garante per i partecipanti). Lo scorso anno furono dedicati dieci minuti a tutti i ragazzi per una questione di rispetto.

In quei dieci minuti si parlava con loro, si cercava di conoscerli meglio e si provava a metterli a proprio agio prima dell’audizione. Un gesto di rispetto viste le spese sostenute, spesso di tasca propria, per fare quell’audizione (viaggio andata e ritorno fino a Sanremo, vitto e alloggio).

