Area Sanremo 2021: quest’anno i vincitori, ascoltati da Amadeus, saranno 20!

Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni ad Area Sanremo 2021, il Contest gestito e organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permetterà a quattro artisti emergenti di partecipare il 15 dicembre prossimo alla finale di Sanremo Giovani, in onda in prima serata su Rai1.

Diverse le novità di questa edizione di Area Sanremo di cui, in parte, vi abbiamo parlato anche qui. Del resto la manifestazione, che quest’anno vede alla direzione artistica Massimo Cotto, ha dovuto adeguarsi al cambio regolamento per le Nuove proposte voluto da Amadeus.

Quest’anno infatti al Festival di Sanremo non ci sarà la categoria dedicata ai giovani ma due di loro, come già successo nel 2019 con Claudio Baglioni, confluiranno direttamente nella gara principale.

I due artisti saranno scelti il 15 dicembre in un gruppo di 12 artisti: 8 provenienti dalla selezioni di Sanremo Giovani (regolamento discografico) e quattro scelti tra i vincitori di Area Sanremo 2021.

Per i molti che ce lo hanno chiesto via mail o social specifichiamo che il secondo brano, quello che in caso di vittoria sarà presentato in gara al Festival di Sanremo, non deve obbligatoriamente essere inviato al momento dell’iscrizione ad Area Sanremo ed infatti il suo invio non contestuale alla domanda d’iscrizione non è ostativo all’accoglimento della domanda stessa.

Il secondo brano deve invece essere assolutamente pronto prima dell’audizione dei vincitori di Area Sanremo davanti alla Commissione Rai. È tuttavia caldamente consigliato averlo già preparato per la fase delle audizioni, in quanto ne potrebbe essere chiesto l’ascolto.

Le novità di Area Sanremo 2021

La prima novità di questa edizione è l’inserimento di una figura nuova, quella del garante per i partecipanti. Suo il compito di confrontarsi con i ragazzi e raccogliere segnalazioni, lamentele o dubbi e proporli alla commissione.

Una novità nel segno della trasparenza che va a tutelare i ragazzi e che prosegue nel percorso inaugurato due anni fa dallo stesso Massimo Cotto con Livio Emanueli, ex Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, con l’introduzione del voto palese.

Il garante di questa edizione sarà chi scrive questo articolo, Massimiliano Longo.

Un’altra novità sta nel numero di vincitori. Se fino allo scorso anno infatti erano 8 gli artisti scelti dalla commissione di valutazione di Area Sanremo per esibirsi davanti al Direttore artistico del Festival (e due di loro venivano scelti per calcare il palco dell’Ariston), quest’anno il numero sale a 20.

Una scelta fatta probabilmente per mantenere la proporzione del 25% di concorrente provenienti da Area Sanremo sul totale dei giovani scelti. Gli artisti vincitori sarebbero quindi dovuti essere 16 ma, per la decisione della Rai o di Area Sanremo, salgono a 20.

Detto francamente è una scelta che ci convince poco. Il livello dei vincitori degli scorsi anni nel Contest non si è dimostrato così alto. A volte è persino parso che tra i vincitori venissero scelti i meno bravi per non valorizzare Area Sanremo (è dal 2010, anno della vittoria di Arisa, che non vince un artista proveniente da Area Sanremo).

Aumentarne il numero addirittura a venti potrebbe costringere la giuria di Area Sanremo 2021 (composta da Franco Zanetti, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, nel primo turno, a cui si aggiungeranno il Maestro Giuseppe Vessicchio e Piero Pelù, nella seconda) a scegliere (e mettere sullo stesso piano per la commissione di Sanremo Giovani, che come sempre deciderà autonomamente) artisti meno meritevoli.

Ricordiamo che per iscriversi ad Area Sanremo 2021 è necessario scaricare il bando ufficiale dal sito www.area-sanremo.it, compilare la domanda di iscrizione online e inviare il materiale richiesto entro e non oltre il 21 ottobre.

Area Sanremo è una manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolè, dedicata ai giovani artisti di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2022 (singolo, duo o gruppo).

Grazie alla collaborazione con KNTNR, startup che si occupa di sostenere nuovi talenti in campo artistico, verranno offerte ai partecipanti al concorso fino a 10 borse di studio dal valore di 2500 euro ciascuna.