Antonino ha vinto Tale e Quale Show 2022: tutti i video delle sue esibizioni

Antonino Spadaccino è riuscito a prendersi la sua rivincita. Il vincitore di Amici 2004, ormai un po’ dimenticato dalla discografia italiana è stato in grado di trionfare venerdì scorso a Tale e quale show 2022, il programma di intrattenimento condotto su Rai Uno da Carlo Conti.

La finale di tale e quale show 2022: la vittoria di antonino

Nel corso dell’ultima serata di Tale e quale show 2022 Antonino Spadaccino ha interpretato in modo molto convincente Riccardo Cocciante, interpretando la celebre Se stiamo insieme. L’esibizione ha permesso all’artista di guadagnarsi gli ultimi punti residui (per un totale di 414 punti) per superare il collega, anche lui ex Amici, Andrea Dianetti, classificatosi secondo.

Ancora una volta, la produzione ha deciso di assegnare ad Antonino un personaggio piuttosto semplice da interpretare, visto e considerato il tono graffiato di Cocciante non dissimile da quello di Antonino stesso. Anche nelle puntate precedenti, ad onor del vero, l’ex concorrente di Amici di interpretare personaggi piuttosto abbordabili per il suo timbro.

Tutte le esibizioni di Antonino a Tale e Quale Show

Qui sotto tutti i video delle esibizioni di Antonino, i relativi personaggi imitati e tutte le canzoni che ha interpretato rigorosamente dal vivo.

Marco Masini – T’innamorerai

Loredana Bertè – Che cosa vuoi da me

Tom Walker – Leave the light on

Bruno Mars – Talking to the moon

Rod Stewart – Da ya think I’m sexy?

Riccardo Cocciante – Se stiamo insieme

La classifica finale di Tale e Quale Show 2022

Ecco dove si sono classificati tutti i concorrenti di questa edizione del programma.

Antonino Andrea Dianetti Gilles Rocca Elena Ballerini Claudio Lauretta Valentina Persia Rosalinda Cannavò Alessandra Mussolini Samira Lui Paolantoni e Cirilli Valeria Marini

Grazie alla vittoria, Antonino ha vinto un montepremi di 30 mila euro che sarà interamente donato all’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca contro i Tumori.