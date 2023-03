Antonino festeggia quarant’anni regalandosi la vanità

Oggi, 9 marzo 2023, Antonino Spadaccino, da tutti conosciuto come Antonino, festeggia i suoi quarant’anni.

Il vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, tornano di recente sotto i riflettori grazie alla partecipazione a Tale & Quale Show, trasmissione in cui ha conquistato non solo il pubblico da casa ma anche Cristiano Malgioglio che lo ha definito una delle voci maschili più belle in Italia, ha deciso di farsi un regalo speciale per questa giornata.

Nelle ultime settimane ha lanciato il singolo Comunque sia (vedi qui).

Antonino non ha mai fatto mistero nel corso degli anni di aver combattuto spesso una battaglia con il proprio corpo. Un reciproco “non capirsi” che non è di certo stato aiutato dal mondo della discografia che, sopratutto fino a qualche anno fa, imponeva canoni estetici di un certo tipo (e non è un caso che sia Tiziano Ferro, per fare un esempio, abbia dovuto dimagrire prima di poter firmare un contratto discografico) aumentando ancor di più un disagio che non deve esistere.

Oggi Antonino ha quarant’anni e le guerra con i demoni imposti dalla società dell’apparenza li ha conosciuti tutti, ci ha imparato a vivere, convivere e anche a combatterli. Proprio per questo nel giorno del suo compleanno ha voluto festeggiare postando una foto del suo corpo nudo immortalato in uno scatto di Micaela Belgiorno e Adriano Martini andando a lanciare un messaggio positivo a tanti giovani.

Queste le sue parole:

“Per i miei 40 anni mi sono fatto un regalo: la vanità. Quel sentirsi belli che non crediamo di meritare, quel desiderio di buttare giù le maschere e gridare al mondo: vado bene cosi come sono.

Io questo corpo l’ho detestato, maltrattato, tagliato, ricucito, nascosto, ripudiato.

Solo oggi, per la prima volta, lo accarezzo e ve lo mostro.

Dentro c’è l’anima, abbiatene cura.

Io per i miei 40 non ho più paura.

Buon Compleanno a Me.

Adesso ci divertiamo.”

Potete vedere lo scatto a questo link, noi cogliamo l’occasione per augurare un buon compleanno ad Antonino.