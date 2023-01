Antonino ospite a Verissimo lancia il suo nuovo singolo, “Comunque sia”

Antonino Comunque sia testo del nuovo singolo in uscita il 13 gennaio 2023.

Antonino reduce dalla partecipazione, con vittoria annessa, a Tale & Quale Show 2022, è stato ospite a Verissimo per parlare di sé e del suo nuovo singolo, Comunque sia.

La carriera discografica di Antonino è partita ufficialmente nel 2004. La passione per il canto gli è stata trasmessa dal padre che canta benissimo e che, primo di dieci figli, non è riuscito a intraprendere la carriera di cantanti.

Il cantante tentò per tre volte l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, dopo due provini andati male, al terzo riuscì ad entrare nella scuola e a vincere la quarta edizione del programma..

Lui spiega a Silvia Toffanin:

“Era un mondo diverso, senza social. Eri molto amato dal pubblico ma la discografia all’epoca non era collegata al talent, anzi, li snobbava. Poi io ero un pesce fuor d’acqua… un ragazzo cicciottello e sorridente, ci vendevano delle popstar perfette e plastificate. Non ero adatto… ci ho sofferto molto.

All’epoca poi non c’erano gli hashtag #bodyshaming e #bodypositivity. Anche per il mio orientamento sessuale ero spesso discriminato…”

Negli anni successivi la carriera di Antonino è proseguita tra alti e bassi. Dischi, collaborazioni con vari artisti, l’amicizia e il lavoro con Emma, X Factor Uk dove ottenne cinque standing ovation e l’abbraccio di Robbie Williams. Di tutti questi anni abbiamo parlato con l’artista in una video intervista che potete rivedere qui.

La vittoria a Tale & Quale Show lo ha spronato a ripartire e lo fa con un singolo, Comunque sia, in uscita venerdì 13 gennaio.

L’artista durante la puntata di Verissimo si è anche aperto a livello personale con Silvia parlando del rapporto con la madre che soffre di Alzhaimer e che purtroppo, durante la pandemia, si è aggravata…

“Io conosco bene mia madre, è sempre stata positiva, energica e poi un giorno l’ho vista sgretolarsi. Io mi sono preso cura di lei, chi se no, ed ho sempre cercato di non farle pesare il suo stato. L’amore e la presenza riescono ad accendere dei ricordi. Ci sono dei momenti in cui torna lei e ti si riaccende il cuore, è bellissimo“.

Qui a seguire potete trovare il testo del nuovo singolo di Antonino.

Antonino comunque sia testo

Comunque sia l’amore

si nasconde

negli occhi di chi lo ha vissuto già

tra gli alberi e il silenzio della notte

sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa

Comunque sia

sbagliamo mille volte

la vita in fondo è come una trincea

che a vincere poi non è sempre il più forte

spari e non lo sai quanto male fai

cosa colpirai

e ora che il tuo sguardo è il mio

il mondo resta intatto ed io

ti sto cercando

ti sto cercando

Quando sarà notte

tra le tue paure

quando il viso chiaro

fuori un freddo cane

ti darò la forza di portarmi via

ti darò il coraggio di dimenticare

che il dolore torna e non si può evitare

e anche in mare aperto

ci si può orientare

se non sai dove andare

se non sai dove andare

l’unica certezza sarà sempre l’amore

si, sarà sempre l’amore