Videointervista ad Antonino: "Tale & Quale è un corridoio luminoso. Sogno il Festival di Sanremo perché..."

Protagonista in questi ultimi due mesi di una fortunata edizione di Tale & Quale Show, incontro Antonino per una chiacchierata confidenziale grazie alla quale ammetto di esser stato spiazzato.

Di sicuro tutti han sempre pensato che il cantante di Foggia sia uno dei talenti più puri mai usciti da un talent show, Amici di Maria De Filippi nello specifico; di sicuro sono anche tanti coloro che pensano però che quel che artisticamente Antonino abbia fin qui ricevuto, non sia proporzionale a quel talento dai più riconosciuto.

E la cosa, come dicevo mi spiazza.

Mi spiazza il trovare l’artista invece assolutamente in pace con se stesso, per nulla incattivito dalle tante ( e a volte anche note ) porte sbattute in faccia e con un sorriso disarmante ed una pacatezza che gli è propria, mi racconta invece di quanto lui sia contento di poter semplicemente cantare.

Vedi Fabio, io canto perché so fare solo questo mi dice.

Ed allora ecco che mi racconta i segreti dei provini sostenuti per Tale & Quale, di quella volta in tempi non sospetti che Carlo Conti lo chiamò per invitarlo, dei nove Sanremo in cui non è stato scelto ( persino uno in duetto con Loredana Berté ), ma che non gli hanno impedito di tentare ancora e ancora, Perché é il mio sogno e prima o poi scenderò quella scala e di tanto, tanto altro ancora.

Vi lascio quindi con questa videointervista grazie alla quale, per chi vorrà vederla, scoprire un Antonino inedito.

Videointervista ad Antonino