Tale & Quale Show 2022: ecco il cast. Tra loro anche un vincitore di Amici di Maria De Filippi

Un vincitore di Amici, l’ennesimo, a Tale e Quale Show 2022.

Torna a settembre Tale e Quale show, il programma ideato e condotto da Carlo Conti che riunisce in un’unica gara personaggi del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, che si sfidano imitando noti cantanti sia nel look (grazie a bravissimi truccatori) che nel timbro vocale. Il tutto con esibizioni dal Vivo.

Il programma va in onda nella prima serata di Rai 1 dal 2012 e quindi quest’anno compie dieci anni (anche se le edizioni, contando la prossima, saranno 12).

I giudici di questa 12esima edizione in partenza dal 30 settembre prossimo saranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Ma veniamo al cast dove, come dicevamo in apertura, trova spazio nuovamente un vincitore di Amici. Ma non è l'unico concorrente che viene dal programma di Maria De Filippi.