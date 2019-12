Antonella Bucci ritorna lanciando il brano Feliz Navidad

Antonella Bucci lo scorso 7 dicembre ha lanciato il brano Feliz Navidad (feat. Coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona).

La canzone è un augurio di un Felice Natale e di un Felice Anno Nuovo, espresso dalle formule spagnole ¡Feliz Navidad! e ¡Próspero Año y Felicidad!.

Gli auguri di un Buon Natale vengono poi espressi, nella parte finale della canzone, anche in inglese.

La melodia è allegra e spagnoleggiante, maggiormente grazie alla partecipazione del coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona (L’Aquila).

ANTONELLA BUCCI – BIOGRAFIA

Antonella Bucci nel 1985 è tra i bambini del coro nella canzone E tutti i gatti miao, interpretata da Lino Toffolo.

Vince il Festival di Castrocaro nel 1988 con il brano C’è un motivo in più; la vittoria le procura un contratto discografico con la DDD – La Drogueria di Drugolo.

Due anni dopo esegue con Eros Ramazzotti Amarti è l’immenso per me, il duetto era destinato inizialmente alla cantante statunitense, Whitney Houston. Il brano che viene tradotto anche in lingua spagnola e che diventa una hit mondiale.

Nel 1993, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il mare delle nuvole (musica di Ramazzotti), che non accede alla finale ma dà il titolo al suo album d’esordio.

Nel 1995-1996 è l’animatrice musicale di Domenica in e nel 1998 duetta con Loredana Bertè e Mara Venier in Si può dare di più, canzone inserita in Innamorandi, album tributo a Gianni Morandi. Passa poi alla Dig-It, per la quale nel 1996 incide il secondo album omonimo.

Nel 2000, debutta a teatro con la piece Eppy, l’uomo che ha costruito il mito dei Beatles. Nel 2003 partecipa a varie tappe dei concerti degli O.R.O.. Nel 2003 è in tour con Eros Ramazzotti, cantando per l’occasione la versione in italiano e spagnolo di Amarti è l’immenso per me.

Nel 2007, esce l’album Reloaded dei Control Zeta registrato allo Studio Vinile. I Control Zeta hanno un repertorio di alcuni brani di Mina rivisitati in versione più ritmica.

Nel 2010 esce il singolo Adesso 6. Durante gli European Athletics Championship presenta Ahora Tu versione spagnola di Adesso 6.

Nel 2010 pubblica il nuovo album dal titolo Totalmente Bucci, anticipato dal singolo Adesso 6.

