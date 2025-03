Anonimo Italiano affronta il tema dell’abbandono degli animali nell’inedito “Lupo abbandonato”

Anonimo Italiano – Lupo abbandonato: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Sabato 1° marzo si è concluso il viaggio di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo.

Uno degli artisti in gara che si è contraddistinto per la sua storia e la sua carriera travagliata, la trovate qui, è Anonimo Italiano.

anonimo italiano – Lupo Abbandonato: testo e significato del brano

Testo scritto da un artista scomparso, premio della critica, Enrico Boccadoro, e musica di Antonio Decimo. Ha collaborato al brano lo stesso Roberto (Anonimo).

Nella canzone Anonimo Italiano affronta un tema raro da ascoltare, purtroppo, nelle canzoni, quello dell’abbandono degli animali.

ANONIMO ITALIANO – Lupo Abbandonato TESTO E SIGNIFICATO

Ho smesso di dormire

Con la luce accesa

Quelle notti che

Tornavi a casa

Muso sulla porta

Ad aspettare sera

Stelle a forma di biscotti

Uno strano nome

E un fischio mi bastava

Per tornare indietro senza aver paura,

Dai non abbaiare, scendo a far la spesa.

Erano infiniti quei secondi,

Ma quanto corrono le macchine

Lungo un’autostrada senza te

Un guinzaglio al cuore tira troppo

anche se non c’è, continuerò Continuerò a cercarti

Tra i lacci delle scarpe di tutti quei giganti

Con l’aria indifferente, come te, come te

Io continuerò, continuerò ad amarti,

E non importa come, ma quanto ci vorrà,

Lupo abbandonato, come me, come me

Forse adesso smetto un po’

Di xxx

Di essere solo il gioco

Di ospiti e parenti

E diventiamo mesi xxx

Di una vacanza con gli amici

Ma quanto corrono le macchine

Lungo un’autostrada senza te

Un guinzaglio al cuore tira troppo

anche se non c’è, continuerò Continuerò a cercarti

Tra i lacci delle scarpe di tutti quei giganti

Con l’aria indifferente, come te, come te

Io continuerò, continuerò ad amarti,

E non importa come, ma quanto ci vorrà,

Lupo abbandonato, come me, come me.

Ho smesso di dormire con la luce accesa

Tutti questi giorni che non sono a casa

Musi sulla strada ad aspettare sera

Stelle e un cielo di ricordi.