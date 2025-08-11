Annalisa, fresca 40enne, torna su Canale 5 con la replica di “Tutti in Arena”. Scaletta e ospiti

Lunedì 11 agosto in prima serata su Canale 5 andrà in onda la replica di Tutti in Arena, il concerto-evento di Annalisa che vede in scaletta anche numerosi duetti con ospiti speciali.
Il live è stato già trasmesso che lo scorso autunno in TV come speciale musicale sulla rete ammiraglia Mediaset.
Il ritorno in onda arriva a pochi giorni dal 40esimo compleanno della cantautrice ligure, festeggiato il 5 agosto, e a meno di un mese dal ritorno discografico: il prossimo 5 settembre, infatti, uscirà il nuovo singolo Piazza San Marco, primo estratto ufficiale dal disco Ma io sono fuoco, in arrivo in autunno.
Cliccate in vasso su continua per la scaletta completa del concerto in onda su Canale 5.