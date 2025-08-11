11 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
11 Agosto 2025

Annalisa, fresca 40enne, torna su Canale 5 con la replica di “Tutti in Arena”. Scaletta e ospiti

Il concerto-evento ha visto salire sul palco Elisa, Irama, Tananai, Rose Villain, Giorgia e non solo

News di All Music Italia
Annalisa sul palco del concerto Tutti in Arena con ospiti e brani della sua carriera
Condividi su:

Lunedì 11 agosto in prima serata su Canale 5 andrà in onda la replica di Tutti in Arena, il concerto-evento di Annalisa che vede in scaletta anche numerosi duetti con ospiti speciali.

Il live è stato già trasmesso che lo scorso autunno in TV come speciale musicale sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno in onda arriva a pochi giorni dal 40esimo compleanno della cantautrice ligure, festeggiato il 5 agosto, e a meno di un mese dal ritorno discografico: il prossimo 5 settembre, infatti, uscirà il nuovo singolo Piazza San Marco, primo estratto ufficiale dal disco Ma io sono fuoco, in arrivo in autunno.

Cliccate in vasso su continua per la scaletta completa del concerto in onda su Canale 5.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 2

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 3

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Antonella Ruggiero e Piero Cassano in un’immagine d’archivio dei Matia Bazar 4

Matia Bazar, Piero Cassano furioso con Antonella Ruggiero: “Irriconoscente e senza rispetto”
Collage album italiani in uscita tra settembre e dicembre 2025 5

Album italiani in uscita: un autunno all’insegna del pop al femminile. Da Annalisa a Giorgia, passando per Sarah Toscano
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Lorella Cuccarini festeggia 60 anni e 40 di carriera con una selezione di 40 brani iconici 7

Lorella Cuccarini compie 60 anni: i 40 brani più iconici della sua carriera quarantennale
Giuliana Florio e Vera Luna, due casi virali legati all’intelligenza artificiale e alla musica sui social 8

Giuliana Florio, Vera Luna e lo spettro dell'AI sulla musica. O si impara o si soccombe
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 9

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
Rocco Hunt e Noemi Oh Ma – Cover del nuovo singolo per l’estate 2025 10

Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi

Cerca su A.M.I.