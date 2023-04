Annalisa per ritrovare se stessa Annalisa passa, a modo suo, dalla vendetta nel video di “Mon amour”

Grazie all’aiuto dei nuovi media, in questo caso TikTok, il nuovo singolo di Annalisa intitolato Mon amour era diventato virale ancora prima di essere lanciato integralmente. Qualche giorno prima della release infatti la cantautrice ha spoilerato una parte della canzone ed è subito iniziata la sua scalata verso quell’ambita parola: virale.

Partiamo dal visual video che, a cinque giorni dal lancio, ha già collezionato quasi 800.000 views su YouTube. Anche su Spotify la canzone sta ottenendo un buon riscontro e viaggia su una media di 100.000 stream al giorno.

Su TikTok invece ad oggi sono circa 10.000 i video creati col suono della canzone e in tutto questo arriva il videoclip ufficiale del brano.

Diretto da Giulio Rosati, nel video si riprende il concetto di liberarsi da un passato deludente per correre verso il futuro, con ironia e leggerezza e per riappropriarsi, metaforicamente di se stessa, Annalisa deve passare, a suo modo, dalla vendetta.

Del resto come spiega l’artista: “Per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta; e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.”

Potete vedere il video qui a seguire.

Nel frattempo continua la prevendita dei biglietti del concerto che vedrà l’artista esibirsi per la prima volta Forum di Assago, Milano, il prossimo 4 novembre.