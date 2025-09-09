Annalisa svela “Ma io sono fuoco”: copertina, data di uscita e versioni preorder

Annalisa svela copertina e data di uscita del nuovo, attesissimo, album… Ma io sono fuoco.
La cantautrice savonese pubblicherà il suo nuovo progetto, la cui tracklist non è ancora stata annunciata, il 10 ottobre per Warner Music. Il disco è da oggi disponibile in preorder in diverse versioni fisiche e digitali.
Con un post sui social Annalisa ha annunciato i primi dettagli sul suo ritorno discografico:
“Quanto tempo
Consumato
Andato
Futuro
Passato
Un trattato sugli sbagli
C’è una tigre sul letto
Continua a parlarmi
Di come fare
A cambiare
Fa paura bruciare
Per sempre o per poco
Ma io sono fuoco
C’è qualcosa che mi brucia
Ma io sono fuoco
Tra le fiamme in piedi nuda
Ma io sono fuoco
Quando è tutto da rifare
Io mi posso trasformare
Pensi che mi faccia male
Ma io sono fuoco”
Queste le parole scritte dall’artista per accompagnare la copertina del progetto che la ritrae sdraiata su di un letto in fiamme e una tigre alle spalle.Una dichiarazione d’intenti che trasforma la metafora del fuoco in immagine di forza, cambiamento e resilienza.
Ma io sono fuoco: le versioni disponibili in preorder
L’album è già in preorder in più edizioni, pensate per collezionisti e fan: digitale, vinile azzurro autografato (in esclusiva sul sito Warner), vinile azzurro, vinile nero, cd autografato (per Discoteca Laziale) e cd standard. Li potete trovare qui.
Il nuovo album di Annalisa
Ma io sono fuoco arriva a distanza di un anno e mezzo dal successo di E poi siamo finiti nel vortice, disco certificato multiplatino e trainato da hit come Mon Amour e Sinceramente. Ad anticipare questo nuovo tassello del suo percorso artistico i singoli Maschio e il recente Piazza San Marco feat. Marco Mengoni.
