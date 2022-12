Anna Oxa sorride ma non rilascia l’intervista all’inviata Rai. Sul web scoppia la polemica ma quali possono essere le motivazioni?

Che Sanremo sarebbe senza pettegolezzi e polemiche di sorta? La prima artista ad aver aperto le danze, suo malgrado, in questo senso è stata Anna Oxa, che farà il suo tanto atteso ritorno sul palco dell’Ariston a 11 anni di distanza dalla partecipazione con La mia anima d’uomo.

Ma cos’è successo stavolta?

Tutto è nato il 16 dicembre nel dietro le quinte di Sanremo Giovani dove si trovava la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, nelle vesti di inviata de La vita in diretta. Anna Oxa, subito dopo che era salita sul palco per rivelare il titolo della sua nuova canzone, Sali, Canto dell’anima, pur sorridendo e prendendo la mano di Giovanna ha scelto di non fermarsi per rispondere alle sue domande.

Ovviamente il servizio è comunque andato in onda mostrando quanto successo e andando a sottolineare il comportamento “anomalo” della cantante.

questo momento con anna oxa che non si ferma a rispondere a Giovanna, la mia vita questa donna. pic.twitter.com/qFFq9bFn5Y — matteo 🎄; midnights era (@lvstit) December 20, 2022

Ora come molti sapranno tra l’artista e la Rai c’è un contenzioso legale legato alla partecipazione della cantante a Ballando con le stelle. Proprio a causa di questo contenzioso da anni le uniche apparizioni televisive della Oxa sono avvenute sulle reti Mediaset. La controversia è ancora in essere e il Giudice Papetti C. nell’udienza del 13 Dicembre 2022 ha rinviato la causa

per sentire al 8 maggio 2023.

Cosa è successo quindi e perché la cantante ha scelto di non rilasciare un’intervista?

Secondo il nostro punto di vista la situazione, vista dall’esterno, potrebbe essere questa: visto questo contenzioso giudiziario che va avanti dal 2013 tra la Rai e l’artista, e visto che Anna Oxa è presente al Festival su invito del Direttore Artistico, Amadeus, ma non appariva in programmi Rai da allora, la stessa potrebbe aver scelto non rilasciare interviste, se non programmate, con l’azienda fino alla risoluzione dei fatti in questione.

Il fatto che l’inviata nel dietro le quinte fosse Giovanna, moglie di Amadeus, o qualsiasi altr* inviat* della Rai ha poca importanza, se non per fare titoli.

Qui a seguire le parole postate sulla pagina Facebook di Oxarte dalla collaboratrice della cantante, Milly: