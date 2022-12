Sanremo 2023: Anna Oxa in gara con Sali (Canto dell’Anima)

Sanremo 2023 Anna Oxa Sali (Canto dell’Anima) testo e significato del brano che vede il ritorno di una delle grandi dive della musica italiana.

Quando Amadeus domenica 4 dicembre ha annunciato il cast del Festival in molti sono sobbalzati al nome della Oxa. Era noto che portare l’artista in gara fosse uno dei sogni di Ama ma al tempo stesso si pensava che le controversi legali con la Rai legate a Ballando con le stelle lo impedissero. E invece…

Per Anna Oxa sarò la quindicesima partecipazione al Festival e, al tempo stesso, un ritorno visto che manca dalla gara da ben 12 anni. L’ultima volta risale infatti al 2011. Ovviamente c’è grande attesa nei suoi confronti visto che Anna in tanti anni non è mai stata uguale a se stessa, musicalmente e a livello di look. Ecco a seguire tutte le partecipazioni tra cui spiccano due vittorie. Una in coppia e una da solista.

1978 – Un’emozione da poco – 2° –

1982 – Io no – finalista° –

1984 – Non scendo – 7° – Big

1985 – A lei – 7° – Big

1986 – E’ tutto un attimo – 5° – Big

1988 – Quando nasce un amore – 7° – Big

1989 – Ti lascerò – 1° – Campioni

1990 – Donna con te – finalista – Campioni

1997 – Storie – 2° – Campioni

1999 – Senza pietà – 1° – Campioni

2001 – L’eterno movimento – 10° – Campioni

2003 – Cambierò – 14° – Big

2006 – Processo a me stessa – non finalista – Big – Donne

2011 – La mia anima d’uomo – non finalista – Artisti

L’ALBUM

Probabilmente per l’artista sarà il momento di tornare anche con un album visto che manca dal mercato discografico dal 2011. Al momento non si hanno informazioni certe né dettagli.

Sanremo 2023 ANNA OXA Sali (Canto dell’Anima) significato e autori del brano

Sanremo 2023 ANNA OXA Sali (Canto dell’Anima) testo

In arrivo prossimamente