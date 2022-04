Anna Oxa: Buon compleanno all'istrionica artista... un flusso di note e parole in continuo movimento

Scrivere di Anna Oxa non è mai molto semplice!

Al di là di situazioni di cui il web è pieno e che raccontano di problematiche fra l’entourage dell’artista e gli organi di diffusione di massa, su cui non entro in merito e nemmeno m’interessa, si tratta proprio della vivacità della fan base dell’artista che mai è doma e al contrario sempre attenta a qualsiasi virgola esca sull’artista pugliese d’origini albanesi.

Ci ho quindi parecchio pensato di fronte alla proposta della direzione di scrivere l’articolo omaggio per il compleanno di Anna, quello solito con la hit parade dei suoi successi secondo il mio personale parere.

Prendi questa, scarta quella, no, i fans la amano molto, mi massacreranno!

Alla fine sapete che c’è di nuovo? Come sempre non sarò democristiano e farò di testa mia, pur svelando una cosa che, classifica alla mano, apparirà piuttosto chiara.

Ho amato tantissimo Anna Oxa dei primi vent’anni di carriera, mentre, pur giudicandola positivamente quale artista sempre in movimento, sempre in costante ricerca artistica, non trovo nei secondi vent’anni, brani che abbiano lasciato il segno, per lo meno in me. Ne faccio proprio un discorso di rappresentazione di se nell’immaginario collettivo.

Se le canzoni dei primi vent’anni sono diventate in gran parte storia della musica italiana, quelle della seconda parte, spesso complicate, sono rimaste invece per lo più nel cuore dei fans, quelli di cui prima, senza conquistare il loro posto nel tempo.

E se come giornalista sono ormai oltre due lustri che aspetto la prossima evoluzione dell’artista, come ascoltatore ammetto che mi mancano quelle belle canzoni ariose, poggiate su una voce meravigliosa e particolare, che si fanno cantare e ricordare e di cui la top 20 che segue è un esempio esaustivo.

Nell’introdurvela approfitto quindi per porgere a nome di tutta All Music Italia i più sinceri auguri ad Anna, che ho pure conosciuto senza tuttavia avere la possibilità d’intervistare. Vi immaginate che bella intervista story a parlare solo di musica ne verrebbe? Secondo me un’ora non basterebbe!

Partiamo! Cliccate in basso per la mia Top 20 di Anna Oxa.