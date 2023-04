Il binomio musica e audiovisivo si rafforza in Warner Music Italia con l’arrivo nel team Anna Collabolletta

Dopo la notizia che vi abbiamo anticipato ieri QUI sull’arrivo di Eleonora Rubini in Warner Music Italia, ci sono altre novità per la major guidata da Pico Cibelli. Entra nel team Anna Collabolletta.

La strategia di Cibelli per la nuova direzione della major, affiancato dal vicepresidente Gianluca Guido, è chiara. Andare a potenziare Warner Music Italia in diversi settori che negli ultimi anni erano stati in parte trascurati. Da qui la scelta della Rubini come nuova Marketing Director Local,e ora l’arrivo della Collabolletta per ampliare i propri servizi per i suoi artisti con nuove opportunità che legano la musica con il mondo audiovisivo.

Il suo sarà un ruolo strategico che l’obiettivo di ricercare nuove opportunità, sfruttando il binomio vincente tra musica e mondo audiovisivo. Anna si occuperà di massimizzare le opportunità di promozione e coinvolgimento degli artisti e dei brani Warner all’interno di film, serie TV e, più in generale, nel mondo dell’intrattenimento

Nel fare un in bocca al lupo ad Anna per questa nuova avventura andiamo a conoscerla meglio.

Anna Collabolletta, la storia prima di Warner Music Italia

Anna Collabolletta ha oltre 25 anni di carriera alle spalle nell’industria musicale maturata nella divisione Film & TV di EMI Music Publishing prima e successivamente di Sony Music Publishing.

Professionista della musica applicata all’immagine, è specializzata nella produzione e supervisione di colonne sonore per il cinema e la televisione, è esperta di diritto d’autore e ha una forte competenza nelle ricerche musicali e nelle licenze di sincronizzazione.

Porta in dote a Warner Music una profonda conoscenza dell’industria cinematografica e televisiva e una vasta rete di relazioni nel mondo dell’intrattenimento.

Per dieci anni è stata membro della giuria del David di Donatello, il prestigioso premio assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano.

Recentemente, come consulente e supervisore musicale, Anna Collabolletta ha lavorato con i più importanti registi italiani da Paolo Genovese a Stefano Sollima, da Gabriele Muccino a Paolo Virzì, da Giuseppe Tornatore a Paolo Sorrentino, occupandosi di film e serie televisive di grandissimo successo. Tra queste citiamo: