Angelina Mango: guida all’ascolto dell’EP “Voglia di vivere” canzone per canzone

Angelina Mango Voglia di vivere canzone per canzone, autori e produttore compresi.

Questo venerdì, 19 maggio, esce il nuovo disco di Angelina Mango, il primo a uscire dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La cantautrice aveva infatti già pubblicato un album autoprodotto nel 2020 e tre singoli nel 2022.

Angelina si è classificata seconda ad Amici 22 vincendo il circuito canto, il Premio della critica assegnata dalla stampa e il Premio delle radio.

Ora, mentre dal 12 maggio il singolo Ci pensiamo domani è in rotazione nelle radio italiane, il 19 arriva per 21co/LaTarma Records con distribuzione BMG, l’album Voglia di vivere.

La cantautrice nelle sue canzoni affronta a cuore aperto temi a lei vicini come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando in perfetta armonia uno stile urban al cantautorato.

Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.

Questa la tracklist dell’EP in uscita in formato digitale, in cd e, in esclusiva Amazon, in cd autografato.

Ci pensiamo domani Mani vuote Voglia di vivere Vita morte e miracoli Eccetera Nove maggio (live)

A partire dal 19 partiranno anche le date instore. Questi i primi appuntamenti annunciati:

19 maggio a Marcianise (CE) (ore 17:30 – CC Campania)

20 maggio a Palermo (ore 17:00 – CC Conca d’Oro)

21 maggio a Catania (ore 16:30 – laFeltrinelli Via Etnea)

22 maggio a Siracusa (ore 17:30 – CC Archimede)

23 maggio a Roma (ore 16:00 – Discoteca Laziale)

24 maggio a Modena (ore 17:30 – CC La Rotonda)

25 maggio a Milano (ore 16.00 – Mondadori Duomo)

26 maggio ad Antegnate (BG) (ore 17.30 – CC Antegnate Gran Shopping)

27 maggio a Verona (ore 15:00 – laFeltrinelli Via Quattro Spade)

28 maggio ad Albignasego (PD) (ore 17.00 – CC Ipercity)

29 maggio a Castelfranco Veneto (TV) (ore 17.30 – CC I Giardini del Sole)

30 maggio a Piediripa (MC) (ore 17.30 – CC Val di Chienti)

31 maggio ad Ascoli Piceno (ore 17.30 – CC Città delle Stelle)

