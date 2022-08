Oltre 2 milioni e mezzo di euro raccolti da Andrea Bocelli con “Celebrity Adventures 2022”. Tra gli ospiti Paul Anka, Chiara Galiazzo e il figlio Matteo

Grandi risultati per l’evento benefico che vede come primo protagonista, e organizzatore, Andrea Bocelli. Il Celebrity Adventures 2022 si è chiuso raccogliendo in due serate oltre 2.500.000 di euro che andranno alla Andrea Bocelli Foundation che li destinerà a progetti umanitari.

La maratone benefica si è svolta il 30 luglio e il 1° agosto. Nel corso dei due appuntamenti, organizzati presso la villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi, in riva al mare, si sono tenute due aste con prestigiosi oggetti, tra i quali: opere d’arte, pezzi da collezione ed experience. Ma sono state tante anche le donazioni silenti durante le giornate.

Molti ospiti si sono uniti nel segno della solidarietà, tra questi anche Bebe Vio, Zucchero, Valeria Marini, Luca Calvani, Fabiola Sciabbarrasi.

Le serate sono state presentate da Kris Reichert con Veronica Berti a fare gli onori di casa. Il Presidente di Andrea Bocelli Foundation, Stefano Aversa, ha presentato i progetti specifici a cui saranno dedicati i fondi raccolti, nel segno della trasparenza. ABF realizzerà quindi il quarto progetto di ricostruzione nelle zone sisma centro Italia 2016 dedicato alla realizzazione dell’IPSIA di San Ginesio (MC) e al contempo dedicherà parte delle donazioni ricevute per garantire accesso ad una istruzione di qualità ed equa per oltre 3.000 studenti di 5 comunità svantaggiate in Haiti.

Andrea Bocelli Celebrity Adventures 2022 le esibizioni

Tra le performance offerte agli ospiti durante le due cene di gala ci sono state le interpretazioni di Andrea Bocelli della “Traviata” con Lilian Gorbachincky e di “My Way“, cantata per l’occasione insieme a Paul Anka.

Il tenore ha duettato con Chiara Galiazzo sulle note “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley e con Michael Bolton sulle note di “Amazing Grace“, e ha regalato al pubblico un’emozionante versione live di “Fall On Me” insieme al figlio Matteo Bocelli, il quale si è poi esibito con i suoi singoli “Until She’s Gone” e “Tempo“.

Pago, che ha reinterpretato due classici del repertorio di Pino Daniele, “Quanno chiove” insieme al Maestro Bocelli, e “Napul’è“.

E ancora Paul Anka è stato protagonista anche con “Put your Head on My Shoulder” e “She’s A Lady“, mentre Michael Bolton si è esibito con i suoi successi “When a Man Loves A Woman” e “How Am I Supposed to Live Without You“, quest’ultima cantata insieme a Chiara Galiazzo.

Franc D’Ambrosio, accompagnato al pianoforte dal maestro Carlo Bernini, ha cantato per il pubblico brani iconici come “Bring Him Home“, “Music Of The Night” e “Speak Softly Love“, mentre HAUSER, co-fondatore e componente dei 2Cellos, ha incantato il pubblico con il suo violoncello.

Main sponsor dell’evento, Fregoli Haute Couture Handbags per la serata del 30 luglio e Richard Mille per quella del 1 agosto.