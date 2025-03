Anastasio, a distanza di tre anni torna con il nuovo album “Le Macchine Non Possono Pregare”

A distanza di tre anni dall’uscita del suo ultimo album Mielemedicina, Anastasio annuncia l’arrivo del nuovo album Le Macchine Non Possono Pregare, il suo primo progetto per Woodworm / Universal Music Italy in uscita il prossimo 11 aprile.

L’album in formato fisico è già disponibile per il pre-order in numerose versioni e in formati speciali anche autografati cliccando qui. È stato anticipato dal singolo Una cosa semplice, uscito lo scorso 28 febbraio.

Le Macchine Non Possono Pregare non sarà solo un disco, ma farà parte di un progetto più ampio che comprenderà anche un fumetto o, meglio ancora, “una graphic novel pubblicata da Edizioni BD”.

In edizione limitata sul sito di Discoteca Laziale, inoltre, sarà disponibile un Bundle contenente LP arancione in edizione numerata, la graphic novel “Le Macchine Non Possono Pregare” edita da Edizioni BD che porta su carta i temi del nuovo album di Anastasio accompagnati dai disegni di Arturo Lauria e il ciondolo Cyber-Mosca con tag NFC per accedere a contenuti esclusivi.

Come scrive sui social Anastasio, «quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei “un’Opera rap”. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero».

E sottolinea: «L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni e non è vero che ero solo. In questo disco hanno suonato, prima ancora che dei musicisti pazzeschi, degli amici»

«La cover e il fumetto li hanno realizzati degli amici. Il concept e i testi sono frutto di un fitto dialogo con un amico. Chiunque ha collaborato a questo album (e alle sue ramificazioni) è perché ha creduto in me, e io lo ringrazio e mi sento fortunato. Ho recuperato qualche vecchia foto dalla galleria, manca un bel po’ di gente ma non vi ho dimenticati»

«Vorrei davvero trasmettere quello che significa per me questo momento, ma a parole non ci riesco; tutto quello che scrivo mi sembra fiacco, non mi resta che contare i giorni e sarà quest’album a parlare per me. Sappiate solo che oggi mi sento bene. Fatemi un in bocca al lupo».

ANASTASIO: DA XFACTOR AL 2025

Anastasio è stato il vincitore della dodicesima di X Factor nel 2018, pubblicando il suo primo EP La fine del mondo. Dopo numerosi altri singoli, il rapper sbarca al Festival di Sanremo 2020 con Rosso di rabbia classificandosi tredicesimo. Arriva qui il suo primo album in studio Atto Zero.

Arriva il Covid, periodo in cui Anastasio prepara il suo secondo album Mielemedicina, uscito nel 2022 e anticipato dal singolo Assurdo. Successivamente, come spiegato dall’artista stesso in un video TikTok, negli anni successivi non ha avuto con sé un management, booking e discografica, aiutandolo a partire e avventurarsi per cercare di scrivere un nuovo album.

Si arriva quindi al 2025 con la nuova firma con Woodworm, l’uscita del singolo Una cosa semplice e l’annuncio del suo “il concept album definitivo” Le Macchine Non Possono Pregare.

Foto stampa di Andrea Venturini