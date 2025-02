A tre anni di distanza dall’uscita del suo ultimo album, Mielemedicina, Anastasio torna con Una Cosa Semplice, il primo singolo dopo la firma con Woodworm, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 28 febbraio.

Il brano racchiude, in qualche modo, questi tre anni di silenzio, che in realtà sono stati pieni di musica, vissuta lontano dagli schermi. Tre anni è stato infatti l’arco di tempo necessario al rapper e cantautore per vivere, scrivere, viaggiare, laurearsi e fare cose da raccontare poi attraverso le canzoni.

Di fatto, Anastasio non ha mai amato parlare di sé, preferendo piuttosto mettere in musica i propri pensieri. Ed ecco che i suoi brani sono fatti, non solo di immagini vive, ma anche di parole che – a volte – pesano come macigni, mentre altre volano leggere come piume.

“Mi verrebbe da dire che Una Cosa Semplice è il mio pezzo d’esordio”, ha raccontato Anastasio.

Poi, ha aggiunto: “Gli ultimi anni non sono stati semplici. Tutto quello che ho fatto mi è sembrato di rincorrerlo. Un’equipe di geometri e scienziati valutava le potenziali performance di ogni mia canzone. Non avete idea di quanti pezzi non sono usciti perché ‘troppo lungo, troppo difficile, non verrà capito’. Maledetti scienziati.

Per fortuna a un certo punto mi sono ritrovato solo e ho ricominciato a divertirmi. Alla fine, cos’altro si può chiedere a un artista? Fai di testa tua. È una cosa semplice, se te ne accorgi. Quindi di testa mia ho scritto l’album che sognavo fin da ragazzino, al riparo dagli scienziati. Woodworm ci ha creduto. E oggi, morale della favola, non sono più così solo: c’è una squadra e ci sarà modo di ringraziarli uno ad uno”.

Una Cosa Semplice non è dunque altro che il primo tassello di un mosaico ben più grande, di cui Anastasio svelerà pian piano la forma, i colori e ogni particolare.

